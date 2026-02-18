बोर्ड परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद शिक्षिका ने स्टेटस पर अप्लोड किया क्वेश्चन पेपर, मचा हड़कंप; अधिकारियों ने कहा ये पेपर लीक नहीं!

English paper leak in burhanpur: इन दिनों परीक्षा का मौसम चल रहा है और देश के अलग-अलग कोनों से पेपर लीक की अनोखी खबरे सामने आ रही है. पेपर लीक से जुड़ा एक ऐसा ही अतरंगी मामला सामने आया है जिसने छात्रों समेत उनके परिजनों को भी हैरान कर दिया है. मामला 17 फरवरी का है जहां एमपी बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप स्टेटस पर लीक हो गया. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इसे पेपर लीक के श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी और शिक्षिका ने करीब 10 मिनट बाद प्रश्न पत्र को स्टेटस पर अप्लोड किया था.

पेपर लीक का अतरंगी तरीका

मामला बुरहानपुर के ग्राम तुकईधड़ की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है जहां 17 फरवरी की सुबह एमपी बोर्ड के 10 वीं कक्षा का अंग्रजी का पेपर आयोजित हुआ था. परीक्षा शुरू हुई छात्रों को उनका प्रशन पत्र भा मिल गया लेकिन परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. कारण था पेपर लीक. मामले की जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा केंद्र पर उपस्थित एक शिक्षिका ने क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप स्टेटस पर अप्लोड कर दिया है. यानी की पेपर को अपने तरीके से लीक कर दिया है.

नकल कराने की थी योजना

9 बजे परीक्षा शुरू और 9:10 तक पेपर व्हाट्सएप स्टेटस पर अप्लोड...जब इस मामले पर शिक्षिका राजकुमारी सोनी से सवाल किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि नकल कराने के मकसद से उसने ऐसा किया है. केंद्र पर एक छात्र उपस्थित नहीं था. तो उसके पेपर को शिक्षिका ने स्टेटस पर अप्लोड किया ताकी कोई दूसरा व्यक्ति उस पेपर को हल कर के दे और बाद में नकल कराई जा सके. शिक्षिका से पूछताछ के बाद उसे बाद में जेल भेज दिया गया है. इस मामले में जिला कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र अध्यक्ष और शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है.

अधिकारियों ने कहा ये पेपर लीक नहीं है

हैरानी की बात तो ये है कि इतना सबकुछ होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहना है कि ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रों को परीक्षा केंद्र में 8:40 पर ही प्रवेश दे दिया गया था. 9 बजे परीक्षा चालू हो गई थी और पेपर लीक 9:10 पर हुआ है. पेपर पहले ही बच्चों के हाथों में थमा दी गई थी जिसके बाद उसका स्टेटस लगाया गया है, तो ऐसे में ये मामला पेपर लीक के केस में दर्ज नहीं किया जाएगा.

