हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?

Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान पत्थर बाजी हुई. जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा, विवाद को लेकर सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:03 AM IST
बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?

Burhanpur Tension: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पुलिस थाना लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में तनाव का माहौल है. बता दें कि बीते दिन गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया.  इस दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए. इस विवाद में 7 घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया. सूचना मिलते ही बडी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है.

दरअसल, बिरोदा गांव में सभी गणेश प्रतिमाओ का विसर्जन हो गया था. चांद ग्रहण के चलते एक गणेश प्रतिमा को सोमवार के दिन विसर्जन के लिए ले जाया जाना था. इस दौरान पंडाल के सामने हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया. हनुमान चालीसा के समाप्त होते ही पत्थरबाजी हो गई इससे गांव में अफरा तफरी मच गई. कुछ समय के लिए दो समुदाय आमने सामने हो गए. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया.

पुलिस प्रशासन सख्त
मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय बीजेपी विधायक अर्चना चिटनीस और पुलिस थाना लालबाग पहुंची. उन्होंने कहा इस गांव में एक साल पहले भी इस तरह की हरकत की गई थी. तब पुलिस प्रशासन को कहा गया था, कि दोषियों पर सख्त कार्यवाई की जाए उन्होने कहा न्याय का पहला सिद्धांत हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जाए. 

जांच में जुटी पुलिस
उधर घटना के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है. पुलिस ने बताया गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था. जिसके समाप्त होते ही असमाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और दो समुदाय आमने सामने हो गए. इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करेगी. यह विवाद क्यों बढ़ा इस मामले की पुलिस जांच कर रही है. (रिपोर्टः नीलेश महाजन/ बुरहानपुर)

Burhanpur news

Trending news

Burhanpur news
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
