राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करके फंसे सुब्रमण्यम स्वामी, CG कांग्रेस ने दर्ज कराई रिपोर्ट

नई दिल्लीः राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है. उन पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है. कांग्रेसियों का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोई अधिकार नहीं है कि वह राहुल गांधी का अपमान करें और उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करें. राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महासचिव पीएल पुनिया ने स्वामी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है.

पीएल पुनिया ने हाल ही में बताया था कि 'हमने बाराबंकी में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है. उनके खिलाफ राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है.' उन्होंने आगे कहा कि 'हम मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्वाई की मांगकरते हैं.' बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन्हें 'नशेड़ी' कहा था, जिसे लेकर कांग्रेसी काफी गुस्से में हैं और कई जगह तो राहुल गांधी के समर्थक सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं.

राहुल गांधी की कुर्सी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठाने की उठी मांग, भोपाल में लगे पोस्टर

I am surprised that Chattisgarh Police has registered a FIR against me for allegedly saying that RG is a consumer of cocaine hence created disorder in Congress. This FIR is stupid because the police did not do a Dope test to verify the truth.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 7, 2019