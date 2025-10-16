Advertisement
नवजात की मौत के बाद मुंह से ऑक्सीजन देता रहा चाचा, बंगाली डॉक्टर के इलाज के बाद बिगड़ी थी हालत

Chhatarpur News-छतरपुर में 20 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजन उसे मुंह से ऑक्सीजन देने लगे, रोते-बिलखते परिजन उसे होश में लाने की कोशिश रहे. परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है. 

 

Oct 16, 2025, 03:56 PM IST
Child Dies in Hospital-मध्यप्रदेश के छतरपुर से 20 दिन के नवजात की गलत इलाज की वजह से मौत होने का मामला सामने आया है. नवजात की मौत हो जाने पर परिजन उसे मुंह से ऑक्सीजन देने लगे. रोते-बिलखते नवजात को होश में लाने की कोशिश करते रहे. इस दृश्य को देख अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज का वजह से बच्चे की मौत हुई है. बंगाली डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप है. 

नवजात को आया था बुखार
जानकारी के अनुसार, लखरावन गांव के रहने वाले भारत अहिरवार ने बताया कि 20 दिन के उनके भतीजे को दो दिन से हल्का बुखार और जुकाम था. गुरुवार सुबह बच्चे की मां शिवकुमारी उसे इलाज के लिए कोटा इलाके में एक बंगाली डॉक्टर के पास लेकर गई और बच्चे को दिखाया. डॉक्टर ने बच्चे को दवा दी, लेकिन दवा देने के कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी. 

डॉक्टरों ने इलाज से किया मना
जैसे ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे तुरंत बाइक से लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया. इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अभय सिंह ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि बंगाली डॉक्टर ने गलत दवा दे दी.

पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगा स्पष्ट
जिला अस्पताल के डॉक्टर अभय सिंह ने बताया कि नवजात को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है. 

