बागेश्वर धाम में आज गूजेंगी शहनाई, 300 जोड़ों की होगी शादी...सात समंदर पार से आएंगे मेहमान

Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के खास मौके पर 300 जोड़े सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे. यह लगातार सातवां आयोजन है. नौ देशों के राजदूत इस समारोह में शामिल हो रहे हैं.
Bageshwar Dham: मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव हो रहा है, जिसमें देश भर की जानी-मानी हस्तियां और संत इकट्ठा हो रहे हैं. महोत्सव के दूसरे दिन यानि 14 फरवरी को 300 गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से की गईं. इन 300 कन्याओं की शादी महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आज रविवार को होगी, जिसके लिए धाम पर कड़ी सुरक्षा और इंतजाम किए गए हैं. इस खास मौके पर कई देशों के राजदूतों समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी.
कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल
बता दें कि यह लगातार सातवां सामूहिक विवाह कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में नौ देशों र्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के राजदूत शामिल हो रहे हैं. साथ ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सिंगर विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल समेत कई सेलिब्रिटी शामिल होंगे. रामभद्राचार्य जी महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, अनिरुद्धाचार्य, हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज और दूसरे संत भी शामिल होंगे.
मेहंदी सेरेमनी का खास आयोजन
14 फरवरी को सांसद मनोज तिवारी अपनी पत्नी के साथ मेहंदी सेरेमनी में शामिल हुए थे. उन्होंने कन्याओं के साथ दोनों हाथों में मेहंदी लगाई और गाने-संगीत से माहौल को और भी अच्छा बना दिया. साथ ही मशहूर कथावाचक चित्रलेखा, अयोध्या के महंत राजू दास और संत बालक योगेश्वर दास के साथ-साथ देश भर से आए कई साधु-संत मौजूद थे. सभी संतों ने कन्याओं को हल्दी और मेहंदी लगाकर उत्सव मनाया.
13 फरवरी से शुरू हुआ कार्यक्रम
गौरतलब है कि महोत्सव के पहले दिन 13 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी महोत्सव में शामिल हुए थे. उन्होंने बड़े संतों और मंत्रियों के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया था. बागेश्वर धाम में आयोजित यह 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव सामाजिक समरसता, सेवा और संस्कृति की एक अद्भुत मिसाल बन रहा है, जहां आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 300 गरीब और जरूरतमंद बेटियों की शादियां कराई जाएंगी, जो वाकई में उल्लेखनीय है.
