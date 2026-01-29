Advertisement
MP में यहां निकले 'सोने के सिक्के', मिला 500 साल पुराना खजाना, पूरा गांव लूटने पहुंच गया

Chhatarpur District Treasure Found: छतरपुर जिले के एक गांव में 500 साल पुराना खजाना मिला है, ऐसे में जैसे ही यह बात गांव के लोगों तक पहुंची तो खजाने को लूटने की होड़ मच गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:00 AM IST
छतरपुर जिले के गांव में मिला खजाना
Chhatarpur News: सोचिए अगर अचानक से 500 साल पुराना खजाना मिलने की बात सामने आए और उसमें भी सोने के सिक्के हो तो फिर लूट मचना तय है. कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि यहां एक गांव में खजाना मिलने की बात सामने आई तो पूरा गांव ही खजाना लूटने के लिए पहुंच गया. अचानक से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खुदाई करने लगे, क्योंकि यहां सोने के सिक्के होने की बात कही गई थी. वही मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच की बात कही है, क्योंकि ग्रामीणों का दावा है कि यहां सिक्के मिले थे. 

राजगढ़ गांव की घटना 

मामला छतरपुर जिले में आने वाले राजगढ़ गांव का बताया जा रहा है. यहां खुदाई के दौरान एक युवक को सोने का सिक्का मिलने का दावा किया गया, ऐसे में जैसे ही यह खबर फैली तो देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और सिक्कों को लूटने की होड़ मच गई. बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर चौकी का राजगढ़ गांव के रास्ते को ठीक करने के लिए डाली गई मिट्टी में अचानक पुराने सिक्के चमकने लगे.  राहगीरों की नजर पड़ते ही शोर मच गया ग्रामीणों का दावा है कि ये सिक्के करीब 500 साल पुराने और सोने के हैं, खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैली, जिसके बाद सैकड़ों लोग खुदाई वाली जगह पर मिट्टी छानने पहुंच गए. 

ये भी पढ़ेंः MP में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, फिर लौटा घना कोहरा, इन जिलों में गिरेगा मावठा

सोने के सिक्के होने की बात 

कहा जा रहा है कि रास्ते में खुदाई के दौरान जो सिक्के ग्रामीणों ने निकाले हैं, वह सोने के हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि इन सब बातों की जांच करवाई जाएगी. क्योंकि अभी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है. एक सिक्के का वजन 7 से 8 ग्राम के बीच बताया जा रहा है. ऐसे में पुलिस ने इस मामले की जांच कराने और संबंधित जगह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की बात कही है, ताकि किसी भी तरह की ऐतिहासिक चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके. 

बुंदेला राजवंश का शासन था 

खास बात यह भी है कि जिस राजगढ़ गांव में यह खजाना निकला है, वह गांव 350 साल पुराने बुंदेला राजवंश के पुराने महल के लिए भी जाना जाता है. द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल भी इस महल के पास बनी हुई है. ऐसे में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि संबंधित सिक्के उसी दौरान के कार्यकाल के भी सकते हैं. हालांकि अब इस सब मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल गांव में खजाना मिलने की बात सामने आने के बाद चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है. 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दी चेतावनी 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

