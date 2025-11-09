65 साल के मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से किया कुकर्म, 5 दिन तक लगातार करता रहा घिनौना काम, ऐसे पकड़ा गया

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं. यहां एक 65 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से दुष्कर्म किया है. मुस्लिम बुजुर्ग लगातार कई दिनों से नाबालिग लड़के के साथ अनैतिक कार्य करता रहा. इतना ही नहीं, बुजुर्ग द्वारा नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हैवानियत की सारी हदें पार

घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल की है. यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. एक मासूम नाबालिग लड़के को अपने हवस का शिकार बना दिया. नाबालिग के साथ लगातार कई दिन तक अमानवीय हरकत करता रहा. लगभग 5 दिनों तक लगातार उसके साथ अनैतिक कृत्य करता रहा और उसके मन में डर पैदा करने के लिए जान से मारने की धमकी भी देता रहता था.

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

बीती रात भी आरोपी बुजुर्ग जिला अस्पताल में लड़के के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था, तभी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया. लड़के से भी पूछताछ की गई, तो पूरा मामला सामने आया. आरोपी से पूछताछ करने पर बुजुर्ग ने कबूल किया कि वह कई महीने से लड़के को अपने घिनौने कृत्य के लिए इस्तेमाल करता था.

4 महीने से अस्पताल में था लड़का

लड़के से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि लड़के के पिता 4 महीने से जिला अस्पताल में भर्ती थे. इसी दौरान बुजुर्ग उसके साथ दुष्कर्म करता था और किसी को बताने से मना करता था. आरोपी का नाम शब्बीर खान है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, कोतवाली थाने में नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

