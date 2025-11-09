Advertisement
65 साल के मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से किया कुकर्म, 5 दिन तक लगातार करता रहा घिनौना काम, ऐसे पकड़ा गया

MP News: छतरपुर पुलिस ने 65 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. आरोपी कई दिनों से नाबालिग लड़के से कुकर्म करता रहा और उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:52 PM IST
chhatarpur news
Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं. यहां एक 65 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से दुष्कर्म किया है. मुस्लिम बुजुर्ग लगातार कई दिनों से नाबालिग लड़के के साथ अनैतिक कार्य करता रहा. इतना ही नहीं, बुजुर्ग द्वारा नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हैवानियत की सारी हदें पार
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल की है. यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. एक मासूम नाबालिग लड़के को अपने हवस का शिकार बना दिया. नाबालिग के साथ लगातार कई दिन तक अमानवीय हरकत करता रहा. लगभग 5 दिनों तक लगातार उसके साथ अनैतिक कृत्य करता रहा और उसके मन में डर पैदा करने के लिए जान से मारने की धमकी भी देता रहता था.

ऐसे पकड़ा गया आरोपी
बीती रात भी आरोपी बुजुर्ग जिला अस्पताल में लड़के के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था, तभी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया. लड़के से भी पूछताछ की गई, तो पूरा मामला सामने आया. आरोपी से पूछताछ करने पर बुजुर्ग ने कबूल किया कि वह कई महीने से लड़के को अपने घिनौने कृत्य के लिए इस्तेमाल करता था.

4 महीने से अस्पताल में था लड़का
लड़के से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि लड़के के पिता 4 महीने से जिला अस्पताल में भर्ती थे. इसी दौरान बुजुर्ग उसके साथ दुष्कर्म करता था और किसी को बताने से मना करता था. आरोपी का नाम शब्बीर खान है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, कोतवाली थाने में नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

