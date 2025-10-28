Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978151
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी भी जलीं

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक समोसे की दुकान पर उबलते तेल की कड़ाही में गिरने से दो साल का बच्चा बुरी तरह झुलस गया. उसे बचाने की कोशिश में उसकी दादी के भी हाथ जल गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी भी जलीं

Bageshwar Dham News: छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके में बागेश्वर धाम पर दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां एक दो साल का बच्चा गर्म तेल की कड़ाही में गिर गया, जिससे वह बुरी तरह जल गया. उसे बचाने की कोशिश में उसकी दादी के भी हाथ जल गए. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ का रहने वाला दो साल का बच्चा अपनी दादी के साथ दर्शन करने आया था. हादसा सोमवार शाम को हुआ जब वे एक दुकान पर समोसे खाने गए थे.

बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा
दरअसल, बमीठा थाना क्षेत्र के बागेश्वर धाम में एक 2 साल का बच्चा समोसा खोलते हुए तेल में गिर गया. उसकी दादी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके भी हाथ जल गए. दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा है. वहीं बमीठा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोनों का अस्पताल में इलाज जारी
जानकारी के अनुसार 2 साल का राघव किशनगढ़ अजमेर राजस्थान का रहने वाला है. वो अपनी दादी सरिता के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया था. शाम को जब वह समोसे खाने के लिए एक ठेले की दुकान पर पहुंचे तो बैल आपस में भिड़ के लड़ाई करने लगे.  तभी धक्का लगने से बच्चा समोसे की कढ़ाई में जा गिरा और बुरी तरह जल गया. उसकी दादी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ भी जल गए. घटना की जानकारी मिलने पर सेवादार ने दोनों को एम्बुलेंस से जिल अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के डॉक्टर ने राघव और महिला को बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. (रिपोर्ट- हरीश गुप्ता)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन
bhopal news
इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये
Bilaspur News
छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?
baloda bazar breaking news
प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों बन जाते हैं खतरनाक?
chhattarpur news
बेटे की शादी के लिए 50 हजार में खरीदी दुल्हन! सुहागरात पर घूंघट उठाते ही उड़े होश
mp farmer news
फिर भड़के एमपी के किसान! सागर में मंडी के सामने जमकर प्रदर्शन, जानें क्यों काटा बवाल