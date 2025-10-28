बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी भी जलीं

Bageshwar Dham News: छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके में बागेश्वर धाम पर दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां एक दो साल का बच्चा गर्म तेल की कड़ाही में गिर गया, जिससे वह बुरी तरह जल गया. उसे बचाने की कोशिश में उसकी दादी के भी हाथ जल गए. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ का रहने वाला दो साल का बच्चा अपनी दादी के साथ दर्शन करने आया था. हादसा सोमवार शाम को हुआ जब वे एक दुकान पर समोसे खाने गए थे.

बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा

दरअसल, बमीठा थाना क्षेत्र के बागेश्वर धाम में एक 2 साल का बच्चा समोसा खोलते हुए तेल में गिर गया. उसकी दादी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके भी हाथ जल गए. दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा है. वहीं बमीठा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोनों का अस्पताल में इलाज जारी

जानकारी के अनुसार 2 साल का राघव किशनगढ़ अजमेर राजस्थान का रहने वाला है. वो अपनी दादी सरिता के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया था. शाम को जब वह समोसे खाने के लिए एक ठेले की दुकान पर पहुंचे तो बैल आपस में भिड़ के लड़ाई करने लगे. तभी धक्का लगने से बच्चा समोसे की कढ़ाई में जा गिरा और बुरी तरह जल गया. उसकी दादी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ भी जल गए. घटना की जानकारी मिलने पर सेवादार ने दोनों को एम्बुलेंस से जिल अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के डॉक्टर ने राघव और महिला को बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. (रिपोर्ट- हरीश गुप्ता)

