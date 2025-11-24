Advertisement
छतरपुर में कौआ बिरयानी जैसा कांड! ₹40 की हाफ प्लेट खाते ही बिगड़ी तबीयत, बदबूदार गंध से तुरंत हुई उल्टी

Chhatarpur News: छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बिरयानी खाने के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:09 AM IST
Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने बॉलीवुड फिल्म 'रन' में दिखाई गई 'कौआ बिरयानी' की याद दिला दी. यहां महोबा के रहने वाले एक व्यक्ति ने ओरछा रोड थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान से ₹40 में हाफ प्लेट चिकन बिरयानी खरीदी. इसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गया. इसके बाद पीड़ित सीधे ओरछा रोड थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई.

₹40 की हाफ प्लेट खाते ही बिगड़ी तबीयत
दरअसल,  ओरछा रोड थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर की चिकन बिरयानी की दुकान पर पन्नालाल अहिरवार बिरयानी खाने के बाद बीमार हो गए. ₹40 की हाफ प्लेट बिरयानी खाने के दौरान उन्हें बदबू और गंध महसूस हुई, और कुछ देर बाद उल्टी होने लगी. जब उन्होंने दुकानदार से शिकायत की तो कथित रूप से गाली-गलौज की गई. पीड़ित सीधे थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मौके पर पहुंची और बिरयानी की सैंपलिंग करके स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग को भेजी. जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि बिरयानी खराब पाई गई तो दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बिरयानी की जांच जारी
बताया जा रहा है कि पन्नालाल अहिरवार एक मरीज को लेकर छतरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आए थे. दोपहर में उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की एक दुकान से ₹40 में हाफ प्लेट चिकन बिरयानी खरीदी. बिरयानी खाते समय उसे बदबू और बदबू महसूस हुई और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होने लगी. जब उसने दुकानदार से शिकायत की तो उसने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज की. इसके बाद पीड़ित सीधे ओरछा रोड थाने गया और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर ओरछा रोड पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने दुकान पर बनी बिरयानी को जब्त कर लिया और हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट को सूचना दी. मौके पर ही बिरयानी की सैंपलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि "अगर बिरयानी खराब पाई जाती है, तो टेस्ट रिपोर्ट आने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

