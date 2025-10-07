Advertisement
Madhya Pradesh - MP

हे भगवान! बुजुर्ग पर तंत्र-मंत्र का शक, 20 लोगों ने कर दिया हमला; पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

MP News: छतरपुर में करीब 20 लोगों के समूह ने वृद्ध को पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. ग्रामीणों को उस पर तंत्र-मंत्र करने का शक था. इसी शक के आधार पर भीड़ ने दिनदहाड़े तांत्रिक पर हमला कर दिया.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:28 PM IST
chhatarpur Crime News: मध्य प्रदेश में बेरहमी से पीटकर एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई है. करीब 20 लोगों के समूह ने वृद्ध तांत्रिक को घेरकर उसे इतनी निर्दयी तरीके से मारा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मामला छतरपुर का बताया जा रहा है, जहां यह जघन्य वारदात दिनदहाड़े अंजाम दी गई है.

एक बार फिर से आदिवासी पर हमला
मामला छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के झमठुली गाँव का है. यहाँ दिनदहाड़े सरेआम आदिवासी पर हमला किया गया है. उसे करीब 3 दर्जन लोगों ने अपना निशाना बनाया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान कामता आदिवासी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक झाड़-फूँक के काम से जुड़ा हुआ था.

क्यों किया गया हमला?
खजुराहो एसडीओपी, मनमोहन बघेल ने बताया कि ग्रामीणों को उस पर तंत्र-मंत्र करने का शक था. इसी शक के आधार पर भीड़ ने दिनदहाड़े मृतक पर हमला कर दिया. वहीं, गाँव के कुछ लोगों ने भी मृतक को 'जानकार' नाम से संबोधित किया है, जबकि मृतक के बेटे ने अपने मृत पिता पर लग रहे इन सभी आरोपों को नकार दिया है.

कब तक आदिवासियों पर होगा हमला?
मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे हमलों की खबर लगातार सुर्खियाँ बना रही है. जिन आदिवासियों के उन्नति और सम्मान की बात की जाती है, वही किसी न किसी दिन हमले का शिकार बन रहे हैं. मामले को संज्ञान में लेते हुए, सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची. बमीठा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 2 से अधिक संदेहियों को पकड़ा है और पूछताछ कर रही है. वहीं, एसडीओपी ने कहा है कि वास्तविक घटना किस कारण से हुई है, इसकी जाँच की जा रही है. जाँच के बाद मामला और स्पष्ट हो पाएगा. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

chhatarpur news hindi

