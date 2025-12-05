कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक-कार आमने-सामने से टकराई, 5 की मौत, 2 लोग गंभीर घायल

Chhatarpur Car Accident News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुक्रवार रात नेशनल हाईवे (कानपुर-सागर NH) पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में कार सवार सात लोगों में से पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सतना जिले के प्रजापति परिवार के लोग शाहगढ़ जा रहे थे. रास्ते में उनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई. हादसे के समय छतरपुर से सागर लौट रही आईजी हिमानी खन्ना मौके पर मौजूद थीं. उन्होंने तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का निर्देशन किया. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल भेजा और घटनास्थल से शवों को सुरक्षित बाहर निकाला.

ट्रक चालक की लापरवाही

हादसे की वजह ट्रक चालक की लापरवाही बताई जा रही है. पुलिस ने ट्रक चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है. घटना गुलगंज थाना क्षेत्र के बिलवार गांव के पास हुई. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण की कमी के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है. घटना ने इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

