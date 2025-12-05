Advertisement
कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक-कार आमने-सामने से टकराई, 5 की मौत, 2 लोग गंभीर घायल

Chhatarpur Accident News: छतरपुर के गुलगंज के पास ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में सतना जिले के प्रजापति परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:30 PM IST
कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर हादसा
Chhatarpur Car Accident News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुक्रवार रात नेशनल हाईवे (कानपुर-सागर NH) पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में कार सवार सात लोगों में से पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सतना जिले के प्रजापति परिवार के लोग शाहगढ़ जा रहे थे. रास्ते में उनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई. हादसे के समय छतरपुर से सागर लौट रही आईजी हिमानी खन्ना मौके पर मौजूद थीं. उन्होंने तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का निर्देशन किया. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल भेजा और घटनास्थल से शवों को सुरक्षित बाहर निकाला.

ट्रक चालक की लापरवाही
हादसे की वजह ट्रक चालक की लापरवाही बताई जा रही है. पुलिस ने ट्रक चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है. घटना गुलगंज थाना क्षेत्र के बिलवार गांव के पास हुई. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण की कमी के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है. घटना ने इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Chhatarpur Car Accident News

