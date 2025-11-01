हमें बचा लीजिए साहब...प्यार के दुश्मन बने अपने; प्रेमी जोड़े ने SP से लगाई गुहार

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद मांगी है. जानकारी के अनुसार नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारा निवासी जीतेंद्र अहिरवार और अलीपुर निवासी खुशी एक-दूसरे से करीब तीन साल से प्रेम करते थे. लगभग पांच महीने पहले दोनों ने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया.शादी के बाद से खुशी का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा है. खुशी के माता-पिता और मामा ने जोड़े को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी है। लगातार मिल रही धमकियों से डरकर दोनों ने छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है.

डरे हुए जोड़े ने SP से लगाई गुहार लगाई गुहार

दरअसल छतरपुर के एक प्रेमी जोडे ने एसपी से गुहार लगाई है कि, उनकी शादी से प्रेमिका के माता -पिता और मामा दुश्मन बन गये. उन्हें डर है कि वे उन्हें मार डालेंगे, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए. कपल पुलिस सुरक्षा की मांग करने SP ऑफिस आया था. जितेंद्र अहिरवार नौगांव थाना इलाके के चौबारा गांव के रहने वाले हैं, जबकि खुशी अलीपुर इलाके की रहने वाली है. जितेंद्र और खुशी में इतना प्यार हो गया कि करीब पांच महीने पहले उन्होंने शादी कर ली. वे एक-दूसरे को तीन साल से जानते थे.

प्रेमिका के घरवाले इस शादी से नाखुश हैं

दोनों ने अपनी मर्ज़ी से आर्य समाज के नियमों के अनुसार शादी कर ली है लेकिन प्रेमिका के घरवाले इस शादी से नाखुश हैं. खुशी के घरवाले दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. खुशी और जितेंद्र ने छतरपुर SP ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके मामा और माता-पिता से उनकी जान बचाई जाए. इस मामले में यह लव कपल डरा हुआ है. जितेंद्र को शक है कि खुशी के घरवाले उसकी जान ले सकते हैं. जितेंद्र ने कहा कि उसके घरवालों को भी धमकाया जा रहा है. इस प्रेमी जोड़े ने SP से सिक्योरिटी की मांग की है.

