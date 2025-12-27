Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3054791
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नए साल से पहले हाई अलर्ट पर छतरपुर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी, खंगाली पूरी कुंडली

Chhatarpur News: आने वाले नए साल को देखते हुए छतरपुर ज़िला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिए 100 से ज़्यादा लिस्टेड गुंडों और हिस्ट्री-शीटरों की परेड करवाई. पुलिस ने जेल से छूटे और निगरानी में रखे गए अपराधियों को साफ़ चेतावनी दी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. इस ऑपरेशन के तहत, ज़िले भर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 100 से ज़्यादा जाने-माने अपराधियों, आदतन अपराधियों और हिस्ट्री-शीटरों को बुलाया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नए साल के जश्न और आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए की गई है.

नए साल से पहले हाई अलर्ट पर छतरपुर पुलिस
दरअसल, छतरपुर ज़िला पुलिस ने शहर के पुलिस स्टेशनों में सौ से ज़्यादा गुंडों की परेड कराई. नए साल से पहले, गुंडों, निगरानी बदमाशों, हाल ही में जेल से छूटे कैदियों और हिस्ट्री-शीटरों की रेगुलर निगरानी की जा रही है. इसी कोशिश के तहत पहचाने गए गुंडों, हिस्ट्री-शीटरों और हाल ही में जेल से छूटे या निगरानी में रखे गए लोगों को ज़िले भर के पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया और ज़रूरी चेतावनी दी गई. कुछ लिस्टेड अपराधियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई जो अभी जेल में हैं या ज़िले से बाहर हैं.

हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी
स्थानीय गुंडों, निगरानी हिस्ट्रीशीटर बदमाशों और हिस्ट्री-शीटरों के बारे में जानकारी संबंधित इलाकों के बीट और माइक्रो-बीट रजिस्टर में रिकॉर्ड की गई. नए पहचाने गए अपराधियों के बारे में जानकारी बीट रजिस्टर और गुंडा रजिस्टर में दर्ज की गई. पहचाने गए अपराधियों की मौजूदा गतिविधियों, सामाजिक व्यवहार और हरकतों पर नज़र रखी गई, जिसमें सोशल मीडिया पर उनका व्यवहार और काम करने का तरीका भी शामिल था. पहचाने गए लोगों को पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया और उन्हें साफ तौर पर कानून का पालन करने और इलाके में किसी भी तरह की अशांति, गड़बड़ी या डर का माहौल बनाने से बचने का निर्देश दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पुलिस ने कहा कि उनके द्वारा कुछ भी अपराध करने का असर उनके परिवार वालों पर भी पड़ेगा. उन्होंने सभी से अपील की कि आने वाला नया साल और त्योहार शांति से मनाएं, अपराध से दूर रहें, और चेतावनी दी कि शांति भंग करने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

chhatarpur news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी
Morena news
तेज रफ्तार का कहर! बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को कुचला, इलाके में भारी तनाव
Katna News
कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन, कचहरी चौराहे पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन
Chhattisgarh Road Scheme
भरतपुर-सोनहत में सड़क निर्माण पर सियासत तेज, आमने-सामने आए बीजेपी-कांग्रेस के नेता
Bhoramdev Corridor Project
काशी जैसा बनेगा भोरमदेव पर्यटन केंद्र, 146 करोड़ लागत से बनकर होगा तैयार
jabalpur latest news
'स्कूल भवन बना दो सरकार...', एमपी में स्कूली बच्चों ने हाथ जोड़कर लगाई गुहार
mp news
जेल से 3 खतरनाक कैदी फरार, दीवार चमकाने का मिला था जिम्मा, सीढ़ी लगाकर फांदी दीवार
mp news
एमपी में स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी के साथ गैंगरेप,  MD ड्रग्स पिलाकर किया दुष्कर्म
mp news
दिल्ली-मुंबई को पछाड़कर खजुराहो एयरपोर्ट बना नंबर-1, सर्वे में मिली 5 स्टार रेटिंग
Yogita Mandavi
छत्तीसगढ़ की योगिता मंडावी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित