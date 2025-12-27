नए साल से पहले हाई अलर्ट पर छतरपुर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी, खंगाली पूरी कुंडली

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. इस ऑपरेशन के तहत, ज़िले भर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 100 से ज़्यादा जाने-माने अपराधियों, आदतन अपराधियों और हिस्ट्री-शीटरों को बुलाया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नए साल के जश्न और आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए की गई है.

नए साल से पहले हाई अलर्ट पर छतरपुर पुलिस

दरअसल, छतरपुर ज़िला पुलिस ने शहर के पुलिस स्टेशनों में सौ से ज़्यादा गुंडों की परेड कराई. नए साल से पहले, गुंडों, निगरानी बदमाशों, हाल ही में जेल से छूटे कैदियों और हिस्ट्री-शीटरों की रेगुलर निगरानी की जा रही है. इसी कोशिश के तहत पहचाने गए गुंडों, हिस्ट्री-शीटरों और हाल ही में जेल से छूटे या निगरानी में रखे गए लोगों को ज़िले भर के पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया और ज़रूरी चेतावनी दी गई. कुछ लिस्टेड अपराधियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई जो अभी जेल में हैं या ज़िले से बाहर हैं.

हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी

स्थानीय गुंडों, निगरानी हिस्ट्रीशीटर बदमाशों और हिस्ट्री-शीटरों के बारे में जानकारी संबंधित इलाकों के बीट और माइक्रो-बीट रजिस्टर में रिकॉर्ड की गई. नए पहचाने गए अपराधियों के बारे में जानकारी बीट रजिस्टर और गुंडा रजिस्टर में दर्ज की गई. पहचाने गए अपराधियों की मौजूदा गतिविधियों, सामाजिक व्यवहार और हरकतों पर नज़र रखी गई, जिसमें सोशल मीडिया पर उनका व्यवहार और काम करने का तरीका भी शामिल था. पहचाने गए लोगों को पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया और उन्हें साफ तौर पर कानून का पालन करने और इलाके में किसी भी तरह की अशांति, गड़बड़ी या डर का माहौल बनाने से बचने का निर्देश दिया गया.

सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

पुलिस ने कहा कि उनके द्वारा कुछ भी अपराध करने का असर उनके परिवार वालों पर भी पड़ेगा. उन्होंने सभी से अपील की कि आने वाला नया साल और त्योहार शांति से मनाएं, अपराध से दूर रहें, और चेतावनी दी कि शांति भंग करने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

