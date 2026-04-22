MP में प्रकट हुए नए बाबा! हाथ देखकर बताते हैं सबकुछ, नौकरी, करियर और बीमारी की समस्या लेकर पहुंच रहे लोग

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के कैडी गांव में स्थित अजयपार बाबा का दिव्य दरबार हाल ही में काफी चर्चा में आया है, और इस समय यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के बाद लोग दूर-दूर से इस दरबार में आ रहे हैं. यह दरबार श्री बालाजी मंदिर परिसर के भीतर लगता है, जहां बाबा का दावा है कि वे बिना किसी लिखी हुई पर्ची या चिट के इस्तेमाल के सिर्फ भक्तों की हथेलियां पढ़कर ही उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता देते हैं.

छतरपुर में नया चमत्कार

दरबार की सबसे अनोखी बात यह है कि बाबा भीड़ में से किसी भी अनजान व्यक्ति को उसके गांव का नाम लेकर पुकारते हैं, जिसे सुनकर लोग अचंभित रह जाते हैं. महज 16 साल के इस लड़के की सिद्धी को देखने के लिए पढ़े-लिखे युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जनसैलाब उमड़ रहा है. दरबार में ऊपरी बाधाओं और भूत-प्रेत की समस्याओं का भी निराकरण किया जाता है. भक्तों का मानना है कि बाबा के एक इशारे पर नकारात्मक शक्तियां घुटने टेक देती हैं.

तीन साल से लग रहा दरबार

बाबा का दावा है कि वे पिछले तीन सालों से अपना 'दिव्य दरबार' लगा रहे हैं, जिसमें वे श्री बालाजी की दिव्य शक्तियों का सहारा लेते हैं. शुरुआत में इस दरबार में बहुत कम लोग आते थे. लेकिन, बाबा के दरबार में आने वाले जरूरतमंदों और परेशान लोगों की भीड़ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. पीड़ित लोग इस बात की गवाही देते हैं कि जैसे ही वे अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी समस्याएं उसी पल से सुलझना शुरू हो जाती हैं. उनका यह चमत्कारी दरबार हर रविवार और बुधवार को कैडी गांव के एक खुले मैदान में विशाल आसमान के नीचे लगता है.

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अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे लोग

भक्तों की भारी भीड़ के बीच जब एक बार मंदिर में किसी की अर्जी स्वीकार हो जाती है, तो बाबा के सेवक उस भक्त को पवित्र भभूति (राख) देते हैं और उसके कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं. वास्तव में अजयपार बाबा के प्रति भक्तों में अब सच्ची श्रद्धा और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है. जिसके चलते शिक्षित और बेरोजगार लोग अपनी नौकरी और करियर से जुड़ी चिंताओं को लेकर इस मंदिर में उमड़ रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे बीमारी, घरेलू कलह, विवाह संबंधी चिंताएं और संतान न होने की समस्या को लेकर अपनी अर्जियां पेश कर रहे हैं.

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