बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर फायरिंग का आरोप, युवक घायल, पुलिस जांच में जुटी

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर एक किसान को गोली मारकर घायल करने का गंभीर आरोप लगा है. यह घटना राजनगर पुलिस स्टेशन इलाके के कोड़ा गांव में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जमीन बेचने के दबाव के बीच फायरिंग का आरोप
घटना के तुरंत बाद घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा को परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज चल रहा है. पीड़ित मोतीलाल का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग और उनके साथी स्थानीय किसानों पर अपनी जमीन बेचने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. जो किसान अपनी जमीन देने से साफ इनकार करते हैं, उन्हें डराया-धमकाया जाता है और उन पर शारीरिक हमला किया जाता है. इसी जमीन के विवाद के चलते उन पर जानलेवा हमला करते हुए गोली चलाई गई.
जांच में जुटी पुलिस
इस घटना के बाद घायल किसान को पुलिस की मदद से परिवार वालों और ग्रामीणों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. अभी उसका इलाज चल रहा है. इस बीच घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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