वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव निष्पक्ष कैसे? छतरपुर में मुस्लिम महिलाओं ने किया बहिष्कार

महिलाओं ने नहीं दिखाई रुचि

वहीं, चुनाव अधिकारी रफीक शाह ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव हर तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई संवैधानिक या सरकारी चुनाव नहीं, बल्कि समुदाय का आंतरिक चुनाव है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की ओर से मतदान में विशेष रुचि नहीं दिखाई गई, इसलिए वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहीं. महिलाओं के विरोध के बाद अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. एक पक्ष इसे समुदाय की परंपरा बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष महिलाओं को समान भागीदारी और मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहा है.