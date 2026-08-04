वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव निष्पक्ष कैसे? छतरपुर में मुस्लिम महिलाओं ने किया बहिष्कार

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Chhatarpur Anjuman Islamia Election News: छतरपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर चुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है. मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया. महिलाओं का कहना है कि जब समाज के हर क्षेत्र में वे बराबर की भागीदारी निभाती हैं, तो सदर के चुनाव में उन्हें वोट देने से वंचित करना उनके अधिकारों के साथ भेदभाव है.
महिलाओं का कहना है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और मतदान का अधिकार देता है. ऐसे में जिस चुनाव में महिलाओं को मतदान का अधिकार ही नहीं दिया जाता, उसे निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है. उनका कहना है कि यदि कोई समाज का नेतृत्व करना चाहता है, तो उसे महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी का भी सम्मान करना चाहिए. अफसर जहां ने कहा कि यह पूरे समुदाय का चुनाव है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं. ऐसे में दोनों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए.
आंदोलन करने की दी चेतावनी
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव स्थल पर पहुंचने के बाद महिलाओं को बताया गया कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. उनका दावा है कि जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो कहा गया कि 'महिलाएं इस चुनाव में शामिल नहीं हैं.' उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी.
महिलाओं ने लगाए कई आरोप
अमरीन का कहना है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलने के कारण उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है. उनका कहना है कि कागजों पर बराबरी की बात होती है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने चुनाव समिति के निर्णय पर भी गंभीर सवाल खड़े किए.
महिलाओं ने नहीं दिखाई रुचि
वहीं, चुनाव अधिकारी रफीक शाह ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव हर तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई संवैधानिक या सरकारी चुनाव नहीं, बल्कि समुदाय का आंतरिक चुनाव है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की ओर से मतदान में विशेष रुचि नहीं दिखाई गई, इसलिए वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहीं. महिलाओं के विरोध के बाद अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. एक पक्ष इसे समुदाय की परंपरा बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष महिलाओं को समान भागीदारी और मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहा है.
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