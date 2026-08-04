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वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव निष्पक्ष कैसे? छतरपुर में मुस्लिम महिलाओं ने किया बहिष्कार

Chhatarpur News: छतरपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर चुनाव में महिलाओं ने चुनाव का वहिष्कार कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर चुनाव अधिकारी ने क्या कहा है? आइए जानते हैं.

Written ByHarish GuptaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:08 PM IST
वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव निष्पक्ष कैसे? छतरपुर में मुस्लिम महिलाओं ने किया बहिष्कार
Image Credit: ZEE MEDIA

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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