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मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे बाबा बागेश्वर, दिया आशीर्वाद, पहनाई बालाजी की पटकी

Chhatarpur News: भारतीय क्रिकेट टीम के जाने-माने क्रिकेटर कुलदीप यादव उत्तराखंड के मसूरी में विवाह बंधन में बंध गए हैं. इस खास मौके पर प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:39 AM IST
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मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे बाबा बागेश्वर, दिया आशीर्वाद, पहनाई बालाजी की पटकी

Baba Bageshwar News: भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की है. उन्होंने उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी में शादी रचाई. इस विवाह समारोह में चर्चा का मुख्य केंद्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रहे, जो नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष आमंत्रण पर मसूरी पहुंचे थे.

कुलदीप- वंशिका को आशीर्वाद देने पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री
समारोह के दौरान बाबा बागेश्वर ने कुलदीप यादव को भगवान बालाजी की पटकी पहनाई और उन्हें देवता का एक चित्र भेंट करते हुए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कुलदीप यादव के परिवार के सदस्यों से भी मुलाक़ात की और सभी को अपना आशीर्वाद दिया. बाबा बागेश्वर की उपस्थिति ने विवाह समारोह में एक आध्यात्मिक माहौल भर दिया. परिवार के सदस्यों और मेहमानों, सभी ने इस विशेष क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य पाया। सभी ने नवविवाहित जोड़े के लिए एक सुखद और सफल वैवाहिक जीवन की कामना की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तस्वीरें
मसूरी में आयोजित इस शादी समारोह से जुड़ी तस्वीरें और खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. क्रिकेट और आध्यात्म का यह संगम आम लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है. कुलदीप यादव भारतीय टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं, और उनकी शादी समारोह में बाबा बागेश्वर की मौजूदगी ने इस अवसर को और भी खास बना दिया.

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उत्तराखंड के खास व्यंजन
बता दें कि कुलदीप यादव ने अपनी मंगेतर वंशिका चड्ढा के साथ शादी की है. यह शादी मसूरी के 'सैवाय होटल' में शाही अंदाज़ में संपन्न हुई. कुलदीप और वंशिका के परिवारों ने इस खास पल का गवाह बनने का सौभाग्य पाया. शादी की रस्मों के लिए, होटल को खास तौर पर फूलों, रोशनी और पारंपरिक सजावट से सजाया गया था. मेहमानों के लिए भी विशेष इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंड के प्रामाणिक पकवान भी शामिल थे.

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