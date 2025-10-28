बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, 'हमें बदनाम करने में लगी विदेशी ताकतें' AI का इस्तेमाल

MP News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रविवार को आयोजित दिव्य दरबार में बताया कि उन्हें और बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल किया जा रहा है. बाबा ने कहा कि अतरराष्ट्रीय स्तर पर कई आईटी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम लगातार उनके फेक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसलिए सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे चक्कर में न पड़कर बालाजी के चक्कर में पड़िए.

अफवाह में न आएं

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा 'आप सभी को एक जानकारी दे हमारे ही किसी बहुत बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी ने बताया कि हमें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हैं, हमारे खिलाफ 22 सदस्यीय आईटी टीम बनाई गई है, जो AI से हमारे झूठे वीडियो तैयार करके उन्हें स्पॉन्सर्ड तरीके से वायरल कर रही है. उनका मकसद सिर्फ हमारी छवि को खराब करना है. जब हम उनकी ठठरी बांधते हैं तो वे क्या चुप बैठे होंगे? उनका जितना बस होगा, उतना ही वह हमारे बुरा करते होंगे और हमारे पूछे बड़ी-बड़ी विदेशी ताकतें हमे गिराने के लिए प्रतिदिन लगी हुई है.'

भगवान के भरोसे हैं

जब हमको कुछ कर नहीं हैं तो भी नहीं हैं, जो भगवान करेंगे, वही होगा, हम उन्हीं के भरोसे हैं, कई तांत्रिकों की दुकान बंद हो गई, क्या वे चुप बैठे होंगे उनके पास जितनी शक्तियां होगी,सब छोड़ते होंगे. हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं. भक्तों से कहा कि पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, अगर हनुमान जी तुम्हारे साथ हों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता.'

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान अहम माना जा रहा है. उन्होंने भक्तों से अफवाहों में नहीं आने और बालाजी महाराज की भक्ति करने की बात कही है. बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विदेशों में भी कथाएं कर चुके हैं.

छतरपुर से हरीश गुप्ता की रिपोर्ट

