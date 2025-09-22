बाबा बागेश्वर ने गरबा में मुस्लिमों की NO-एंट्री पर उठाए सवाल, कहा-जब हम हज पर नहीं जाते, तो...

Chhatarpur News: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गरबा पंडालों में मुसलमानों के प्रवेश पर नो एंट्री को लेकर एक बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब हम उनकी हज यात्रा में नहीं जाते, तो उन्हें भी हमारी माता की आराधना यानी गरबा में नहीं आना चाहिए.
Baba Bageshwar News: मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. छतरपुर के लवकुशनगर में उन्होंने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते, वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गोमूत्र रखने की मांग की. उनके इस बयान ने धार्मिक सहिष्णुता पर बहस फिर से छेड़ दी है. सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं.
बाबा बागेश्वर ने गरबा में मुस्लिमों की नो-एंट्री पर उठाए सवाल
दरअसल, नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर जारी विवाद अब और गहराता जा रहा है. इस मुद्दे पर अब बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादित बयान सामने आया है. छतरपुर जिले के लवकुशनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जैसे हिन्दू समुदाय हज यात्रा में भाग नहीं लेता, वैसे ही मुस्लिमों को माता की आराधना और गरबा में नहीं आना चाहिए.उन्होंने इस बयान को और आगे बढ़ाते हुए आयोजकों से अपील की कि गरबा स्थल के प्रवेश द्वारों पर गौमूत्र रखा जाना चाहिए.
गरबा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी
इंदौर की तरह, उज्जैन के गरबा पंडालों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. बिना आधार कार्ड के पंडालों में प्रवेश वर्जित है. इसके अलावा, गरबा करने वालों को पंडालों में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे अपनी मोबाइल चैट हिस्ट्री उपलब्ध कराए. और कलावा और तिलक लगाएं. यह निर्णय सांसद अनिल फिरोजिया के एक बयान के बाद लिया गया है. उज्जैन गरबा आयोजकों ने गैर-हिंदुओं को पंडालों में प्रवेश से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं.