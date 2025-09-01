इस बार दिल्ली से वृंदावन...बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा में क्या होगा खास? जानें कब होगी शुरुआत

Baba Bageshwar News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी आगामी 'सनातन एकता पदयात्रा' के दूसरे चरण की तैयारियां तेज़ कर दी हैं. यह पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलेगी. हाल ही में उन्होंने वृंदावन में एक संत समागम का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी संतों, कथावाचकों और प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और यात्रा के लिए सहयोग मांगा.

दरअसल, बाबा बागेश्वर एक बार फिर हिंदू सनातन एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका दूसरा चरण 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाला जाएगा. इसके लिए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बैठकें लेना शुरू कर दिया है. आज उन्होंने वृंदावन के संतों और कथावाचकों के साथ बैठक की और उनसे इस यात्रा में सहयोग मांगा. इस पदयात्रा के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है. उपस्थित संतों सहित सभी प्रबुद्ध लोगों ने एक स्वर में कहा कि वे इस यात्रा में तन, मन और धन से सहयोग देंगे और यात्रा को सफल बनाएंगे. संतों ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय यज्ञ है और इसमें आहुति देने से नहीं चूकना चाहिए.

पदयात्रा के बारे में संतों ने क्या कहा?

वृंदावन के श्री कृष्ण धाम में आयोजित संत मिलन के अवसर पर बृजवासी सेवा न्यास, गोस्वामीजन, सभी कथावाचक, तीर्थ पुरोहित, पंडा महासभा, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, अखिल भारतीय संन्यासी परिषद, वृंदावन आश्रम प्रमुख सहित वृंदावन के सभी संत शामिल हुए. सभी संतों ने कहा कि बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता यात्रा के इस राष्ट्रीय महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम सभी को इसमें अपनी आहुति देनी चाहिए. अगर हम आहुति नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस यज्ञ के समय हम कहां थे? सभी को अपना सहयोग देना चाहिए ताकि इतिहास हमें निशाना न बनाए. संत मिलन में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए.

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता