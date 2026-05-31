'जो हमारे मुंह में आ जाता है, बोल देते हैं...', NEET पेपर लीक वाले बयान पर बाबा बागेश्वर का यू-टर्न

Baba Bageshwar News: बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में NEET पेपर लीक मामले पर दिए गए बयान के बाद उठे विवाद के बीच उन्होंने अब अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था.

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 'हम साधु हैं. जो हमारे मुंह में आ जाता है, वह बोल देते हैं. हमारा आशय हमेशा देश और सनातन धर्म के हित से होता है. हम देश और सनातन से जुड़े लोगों के हित की बात करते हैं और उसी भावना से अपने विचार व्यक्त करते हैं.'

चुनाव लीक क्यों नहीं होते ?

दरअसल, बाबा बागेश्वर ने बयान दिया था कि 'NEET का पेपर तो लीक हो जाता है, लेकिन देश के चुनाव लीक क्यों नहीं होते?' उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस छिड़ गई थी. अब इसी बयान को लेकर उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों की पीड़ा को देखकर चिंता व्यक्त की थी. 'कई बच्चे हमारे पास रोते हुए आते हैं, इसलिए हमने व्यासपीठ से उनकी बात कही. हमारा उद्देश्य किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना नहीं था, बल्कि समाज की चिंता को सामने रखना था.'

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सरकार ने उठाए अहम कदम

बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि अब सरकार ने NEET परीक्षा की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि भविष्य में NEET प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए सेना की मदद ली जाएगी, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी. उन्होंने कहा, 'हम भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया. इससे विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें बेहतर माहौल मिलेगा.'

राजनीति से कोई संबंध नहीं

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है. साधु का कार्य सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता है. जो बात समाज और राष्ट्रहित में सही लगती है, उसे हम कहते हैं. हम न किसी के खिलाफ हैं और न किसी के पक्ष में. हम हमेशा देश और सनातन धर्म के हित में खड़े रहते हैं.'

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