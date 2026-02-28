Advertisement
जल्द बजने वाली है शहनाई...बाबा बागेश्वर ने खुद की शादी पर लगाई आधिकारिक मुहर!

Dhirendra Shastri News: बागेश्वर धाम के  पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि गुरु की आज्ञा मिल चुकी है और उन्होंने अपनी मां से जल्द से जल्द दुल्हन ढूंढने के लिए कहा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:26 AM IST
जल्द बजने वाली है शहनाई...बाबा बागेश्वर ने खुद की शादी पर लगाई आधिकारिक मुहर!

Chhatarpur News: मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपनी शादी को लेकर खबरों में हैं. उनकी शादी को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. अपने हालिया बयान में बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उन्हें अपने पूज्य गुरु से इजाजत मिल गई है.

जल्द शादी करेंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
दरअसल, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपनी शादी को लेकर अटकलों को हवा दे दी है. बागेश्वर धाम में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गुरु से आज्ञा मिल गई है और वे जल्द ही शादी करेंगे,जिसके लिए उन्होंने अपनी मां से लड़की देखने को कहा है.

यह भी पढ़ें: "जब मेरा ब्याह होगा... बढ़ाऊंगा हिंदुओं की आबादी" धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर कही ये बड़ी बात?

जल्दी बिटिया देख लो- बाबा बागेश्वर
अपनी शादी के बारे में बात करते हुए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे जल्द ही शादी करेंगे. गुरुजी की आज्ञा मिल गई है. हमने आज ही अपनी मां से कहा है कि वे शादी के लिए बिटिया जल्दी देख लें. शादी मां की पसंद से होगी. उनके जीवन का एक उसूल रहा है कि जो भी उन्होंने कहा है, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें उन उसूलों पर टिके रहना चाहिए.  शादी करेंगे यह पक्का है और बहुत जल्दी खुश खबरी मिलेंगी यह भी पक्का है. लेकिन बाबा बागेश्वर ने यह नहीं बताया है कि वह किससे शादी करेंगे.

वायरल हुआ था ये बयान
बता दें कि बाबा बागेश्वर ने इससे पहले भी हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी और आगे कहा था कि जब मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूंगा. कुछ लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान को उनकी शादी से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे आबादी के मुद्दे पर बयानबाजी कह रहे हैं.

