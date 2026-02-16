'बाप तो बाप होता है...' T-20 क्रिकेट में PAK की हार पर बाबा बागेश्वर ने दिया बड़ा बयान, कसा तंज

Chhatarpur News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने T-20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस जीत को सिर्फ खेल से ही नहीं बल्कि देश के गौरव से भी जोड़ा है.
Trending Photos
Baba Bageshwar: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की 61 रन की जीत से पूरे मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है. जश्न के दौरान, युवाओं ने देशभक्ति के गानों पर डांस किया, तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए. इस जीत ने न सिर्फ टीम इंडिया के प्रदर्शन का जश्न मनाया बल्कि पूरे राज्य को खुशी और देशभक्ति के जोश से भर दिया. वहीं इस बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
PAK की हार पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान की हार पर कहा कि "पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और अब भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को हरा दिया है. हमें बताया गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है. जब हमने चेक किया तो इंडिया ने 12 रन पर एक विकेट खो दिया था. तो हमने कहा, चिंता मत करो. इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स बहुत मज़बूत हैं, और जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला करेगी तो वे क्रिकेट में भी धमाल मचा देंगे."
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराया
इतना ही नहीं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी दी. उनके (पाकिस्तान) दिलों में सांप लोट रहा होगा, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि बेटा, तुम टेंशन न लो, बाप-बाप होता है.युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराया और भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर मैच जीत लिया.
जीत पर दी शुभकामनाएं
बाबा बागेश्वर ने अपनी कथा के दौरान मौजूद सभी भक्तों से ज़ोर से ताली बजाकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने को कहा. उन्होंने कथा के दौरान मंच से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए. साथ ही भारतीय टीम के सभी क्रिकेटरों, सदस्यों, रणनीतिकारों, खिलाड़ियों और कोचों को धन्यवाद दिया और दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!