बाबा बागेश्वर का 2026 महाशिवरात्रि के लिए बड़ा ऐलान, 300 बेटियों के 'पीले हाथ' करने का लिया संकल्प

Dhirendra Shastri Big Announcement-मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने 2026 महाशिवरात्रि को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बागेश्वर धाम में अगले वर्ष महाशिवरात्रि पर सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह आयोजन में 300 बेटियों की शादियां की जायेगी. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा कि बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से इस बार 50 अतिरिक्त बेटियों के साथ 300 बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे. बता दें कि इस साल हुए आयोजन में 251 बेटियों की शादी हुई थी.

धीरेंद्र शास्त्री ने लिया संकल्प

बागेश्वर धाम में गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से इस बार (अगले साल 2026) 50 अतिरिक्त बेटियों के साथ 300 बेटियों के हाथ पीले किए जांएगे. गत वर्ष 251 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया था. इस दौरान उन्होंने सभी शिष्य मंडल को बेटियों की शादी के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

गरीब बेटियों का बसाया जाता है घर

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि संकल्प पूरा हो इसके लिए सभी शिष्य मंडल अपनी जिम्मेदारी निभाएं. बागेश्वर धाम की दान पेटी गरीब बेटियों का घर बसाने के लिए खोली जाती है. चढ़ोतरी में जो भी राशि आती है, वह बेटियों का वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराने में खर्च की जाती है. यदि देश के मंदिरों की दान पेटियां गरीब बेटियों का घर बसाने लगे, तो कोई भी गरीब, बेटी को बोझ नहीं समझेगा.

हजारों बेटियों की करा चुके हैं शादी

बागेश्वर धाम में अगले वर्ष यानी साल 2026 में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 8वां सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होगा. बागेश्वर धाम से अब तक हजारों बेटियों को विवाह का विवाह करा चुके हैं. पिछले साल 251 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया था. इस साल इस संख्या को बढ़ाकर 300 किया गया है.

