'वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें...', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, कांवड़ियों को कहा था आतंकवादी

विदेश यात्रा से छतरपुर लौटने के बाद, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मौलाना साजिद रशीदी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा था. बागेश्वर धाम में अपने खास बुंदेली अंदाज में लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना को आड़े हाथों लिया और पूछा कि आजकल मौलाना कैसा खाना खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि करोड़ों कांवड़ियां शांतिपूर्ण यात्रा करते हैं, जबकि ताजिया जुलूसों के दौरान अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं. बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर कहीं कोई छिटपुट गड़बड़ी होती भी है, तो उसे करने वाले असली कांवड़िया नहीं, बल्कि 'कालनेमि' (धोखेबाज बहरूपिये) हो सकते हैं. उन्होंने मौलाना को कड़ी चेतावनी दी कि वे अपनी भाषा सुधारें और सभी भक्तों को आतंकवादी कहना बंद करें. वरना उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि दोबारा ऐसा बयान देने से पहले उन्हें सौ बार सोचना पड़ेगा.