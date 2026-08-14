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'वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें...', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, कांवड़ियों को कहा था आतंकवादी

कांवड़ियों पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आपत्ति जताई है. मौलाना साजिद को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अपनी भाषा सुधारें और सभी श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहना बंद करें.

Reported ByHarish Gupta
Published: Aug 14, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:35 PM IST
'वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें...', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, कांवड़ियों को कहा था आतंकवादी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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