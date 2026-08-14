'वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें...', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, कांवड़ियों को कहा था आतंकवादी

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मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ियों पर दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. मौलाना के आपत्तिजनक बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में दरबार के दौरान प्रतिक्रिया दी. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि किसी एक व्यक्ति या समूह की कथित गलती के आधार पर सभी कांवड़ियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं. उन्होंने कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को आतंकवादी कहे जाने पर भी आपत्ति जताई.
विदेश यात्रा से छतरपुर लौटने के बाद, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मौलाना साजिद रशीदी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा था. बागेश्वर धाम में अपने खास बुंदेली अंदाज में लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना को आड़े हाथों लिया और पूछा कि आजकल मौलाना कैसा खाना खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि करोड़ों कांवड़ियां शांतिपूर्ण यात्रा करते हैं, जबकि ताजिया जुलूसों के दौरान अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं. बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर कहीं कोई छिटपुट गड़बड़ी होती भी है, तो उसे करने वाले असली कांवड़िया नहीं, बल्कि 'कालनेमि' (धोखेबाज बहरूपिये) हो सकते हैं. उन्होंने मौलाना को कड़ी चेतावनी दी कि वे अपनी भाषा सुधारें और सभी भक्तों को आतंकवादी कहना बंद करें. वरना उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि दोबारा ऐसा बयान देने से पहले उन्हें सौ बार सोचना पड़ेगा.
मौलाना साजिद रशीदी को लिया आड़े हाथ
आगे उन्होंने कहा कि हां, कुछ लोग हो सकते हैं, जिन्होंने गड़बड़ की हो. ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जो पत्थर फेंकते हैं, वे कांवरियां नहीं हो सकते. जिन्होंने बसों या वैन पर पत्थर फेंके या ट्रकों को लूटा वे कांवरिये नहीं थे. वे कोई बहुरूपिया थे. सभी कांवरियां एक जैसे नहीं होते, रिजवी साहब... हर किसी को आतंकवादी मत कहिए. वरना इतना छीला जाएगा कि आगे से बयान देने के पहले तुम 100 बार सोचोगे.
साजिद रशीदी का विवदित बयान
बता दें कि, 6 अगस्त को मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान जारी कर कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोगों की तुलना आतंकवादियों और नशेड़ियों से की थी. उन्होंने दावा किया कि सड़कों पर गुंडागर्दी, तोड़-फोड़ और पुलिस पर हमले करने वाले लोग भगवान शिव के भक्त नहीं, बल्कि आतंकवादी थे. रशीदी के इस विवादित बयान से हिंदू संगठनों और सनातन धर्म को मानने वालों में भारी आक्रोश है. हिंदू संघर्ष समिति की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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