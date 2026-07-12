'डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो कथा वाचक का बेटा...' देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान

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तिरुपति बालाजी में आयोजित ऊर्जा संरक्षण सम्मेलन के दौरान बाबा बागेश्वर ने धार्मिक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बेटे देवांश के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर, किसान, अभिनेता या राजनेता का बेटा उसी पेशे को अपना सकता है, तो कथावाचक के बेटे के कथावाचक बनने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने संतों और कथावाचकों का सार्वजनिक मजाक उड़ाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने हिंदू समाज से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने, संतों का सम्मान करने और सनातन परंपरा को मजबूत करने का भी आग्रह किया.
देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान
बाबा बागेश्वर ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू ही दूसरे हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, और किसान का बेटा किसान, पुलिस अधिकारी का बेटा पुलिस अधिकारी, नेता का बेटा नेता और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है, तो किसी धार्मिक कथावाचक के बेटे के कथावाचक बनने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि वृंदावन के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बड़े बेटे देवांश ने कथाएं सुनाना शुरू कर दिया है और उनकी तारीफ भी हो रही है, फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग मीम्स और कमेंट्स के जरिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं. इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर किसी को वक्ता पसंद नहीं है तो वह कथा में न जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सनातन परंपरा, संतों या कथावाचकों का सार्वजनिक रूप से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए.
हिंदुओं से की एकजुट रहने की अपील
उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि लगातार अपने ही संतों, मंदिरों और मठों पर हमला करने से अंततः सनातन समाज कमजोर होता है. उन्होंने हिंदुओं से आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे का सम्मान करने और सनातन के सम्मान के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया. अपने संबोधन के अंत में बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संदेश दिया और कहा कि जाति-पाति और पंथ-संप्रदाय के भेदभाव को छोड़ दें, हम सब हिंदू भाई हैं. हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं. उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज संगठित होगा, तभी सनातन परंपरा और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे.
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