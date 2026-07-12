'डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो कथा वाचक का बेटा...' देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान

देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान

बाबा बागेश्वर ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू ही दूसरे हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, और किसान का बेटा किसान, पुलिस अधिकारी का बेटा पुलिस अधिकारी, नेता का बेटा नेता और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है, तो किसी धार्मिक कथावाचक के बेटे के कथावाचक बनने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि वृंदावन के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बड़े बेटे देवांश ने कथाएं सुनाना शुरू कर दिया है और उनकी तारीफ भी हो रही है, फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग मीम्स और कमेंट्स के जरिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं. इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर किसी को वक्ता पसंद नहीं है तो वह कथा में न जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सनातन परंपरा, संतों या कथावाचकों का सार्वजनिक रूप से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए.