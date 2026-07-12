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'डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो कथा वाचक का बेटा...' देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान

तिरुपति बालाजी में आयोजित ऊर्जा संरक्षण सम्मेलन के दौरान बाबा बागेश्वर (पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बेटे देवांश के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर, किसान, अभिनेता या राजनेता का बेटा उसी पेशे में आ सकता है, तो कथावाचक के बेटे के कथावाचक बनने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

Written ByHarish GuptaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 12, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:14 PM IST
'डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो कथा वाचक का बेटा...' देवकीनंदन ठाकुर के बेटे को ट्रोल करने पर बाबा बागेश्वर का बयान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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