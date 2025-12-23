बांग्लादेश हिंसा पर भड़के बाबा बागेश्वर, कहा- आज वहां हिंदू जल रहा है, कल तुम्हारी बारी भी हो सकती है...!

MP News: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हमलों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि यदि हिंदू अब भी एकजुट नहीं हुए, तो भविष्य में भारत में भी वैसे ही भयावह हालात पैदा हो सकते हैं.
Baba Bageshwar statement on Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा और एकता को लेकर चिंता व्यक्त की, साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया.
बांग्लादेश पर बाबा बागेश्वर का बयान
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हमलों की कड़ी निंदा करते हुए देश के नागरिकों से अपील की है. पड़ोसी देश में हिंदुओं के मौजूदा हाल पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें और अपने धर्म के प्रति जागृत हों. आज वहाँ एक हिंदू को जलाया गया है, कल आप भी हो सकते हैं.
हाथ जोड़कर की अपील
धीरेंद्र शास्त्री ने माता-पिता को कड़ा संदेश देते हुए कहा, "मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को व्यापार और धन-दौलत दें न दें, लेकिन उन्हें सनातन संस्कार की शिक्षा जरूर दें. बिना संस्कारों के आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएगी. अपने बच्चों को धन-दौलत देकर मरें न मरें, लेकिन बच्चों में सनातन धर्म की शिक्षा पैदा कर ही दुनिया से अलविदा हों."
हिंदू राष्ट्र की है आवश्यकता
धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदू अब भी एकजुट नहीं हुए, तो भविष्य में भारत में भी वैसे ही भयावह हालात पैदा हो सकते हैं. सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब सभी का संगठित होना अनिवार्य है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर
