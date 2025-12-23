Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3050741
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बांग्लादेश हिंसा पर भड़के बाबा बागेश्वर, कहा- आज वहां हिंदू जल रहा है, कल तुम्हारी बारी भी हो सकती है...!

MP News: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हमलों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि यदि हिंदू अब भी एकजुट नहीं हुए, तो भविष्य में भारत में भी वैसे ही भयावह हालात पैदा हो सकते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhirendra Krishna Shastri
Dhirendra Krishna Shastri

Baba Bageshwar statement on Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा और एकता को लेकर चिंता व्यक्त की, साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया.

बांग्लादेश पर बाबा बागेश्वर का बयान 
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हमलों की कड़ी निंदा करते हुए देश के नागरिकों से अपील की है. पड़ोसी देश में हिंदुओं के मौजूदा हाल पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें और अपने धर्म के प्रति जागृत हों. आज वहाँ एक हिंदू को जलाया गया है, कल आप भी हो सकते हैं.

हाथ जोड़कर की अपील 
धीरेंद्र शास्त्री ने माता-पिता को कड़ा संदेश देते हुए कहा, "मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को व्यापार और धन-दौलत दें न दें, लेकिन उन्हें सनातन संस्कार की शिक्षा जरूर दें. बिना संस्कारों के आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएगी. अपने बच्चों को धन-दौलत देकर मरें न मरें, लेकिन बच्चों में सनातन धर्म की शिक्षा पैदा कर ही दुनिया से अलविदा हों."

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू राष्ट्र की है आवश्यकता 
धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदू अब भी एकजुट नहीं हुए, तो भविष्य में भारत में भी वैसे ही भयावह हालात पैदा हो सकते हैं. सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब सभी का संगठित होना अनिवार्य है.  रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Baba Bageshwar Acharya Dhirendra Krishna Shastri

Trending news

severe cold
शहडोल में कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम; घटों देरी से चल रही ट्रेनें...
ratlam news
'मेरा हाथ कैसे पकड़...', रतलाम में लेडी SI से भिड़ी युवती, थाने में दी धमकी...
datia news hindi
दतिया में अंबेडकर की मूर्ति खंडित, रात के अंधेर में की गई शर्मनाक हरकत
CRPF
नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त
gwalior news
शादी में रोड़ा बन रही थी गर्लफ्रेंड, ग्वालियर में आशिक ने घर में घुसकर मारी गोली
Mahakal Baba
महाकाल मंदिर में नए साल पर विशेष व्यवस्था, भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद...
damoh raod accident
तेज रफ्तार ने ली जान: दमोह-छतरपुर हाईवे पर भीषण हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
jp nadda in betul
MP को मिलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, बैतूल में जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत...
cm mohan yadav
महेश्वर को बड़ी सौगात: HAM मॉडल पर बनेगा बड़वाह-धामनोद 4 लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी..
Bilaspur Rape News
दोस्ती, प्यार फिर न्यूड वीडियो मंगाकर करने लगा ब्लैकमेल, दिल दहला देने वाली है कहानी