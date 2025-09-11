Gen-Z की आग से सुलगा नेपाल, बागेश्वर बाबा बोले- 'युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का रास्ता चुनें'

Dhirendra Shastri Statement on Nepal: नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. Gen-Z की अगुवाई में भड़के प्रदर्शन ने देश की सियासत को हिला कर रख दिया है. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर बैन और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा. इसके अलावा, कई अधिकारी और नेता हेलीकॉप्टर से ऊपर ही ऊपर देश छोड़कर भाग गए. हालात इतने बिगड़ चुके की लोग नेपाल जाने से कतराने लगे हैं.

इसी को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल के हालातों पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है. पंडित शास्त्री ने कहा, "हमने सुना कि नेपाल में हालात बहुत बेकाबू हैं और यह सुनकर हमें बहुत बुरा लगा. नेपाल के लोगों से हमारी यह अपील है कि वे बिल्कुल भी हिंसा के पक्षधर न रहें." उन्होंने आगे कहा कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना जायज है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना गलत है.

बागेश्वर बाबा की नेपालियों से अपील

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल को "देवताओं का राष्ट्र" बताते हुए कहा कि इसे पूरे विश्व में अपनी पहचान शांति और सद्भाव से बनानी चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का रास्ता चुनें. उन्होंने कहा कि "गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन एक सीमा में रहकर." उन्होंने नेपाल के लोगों को संकट के इस समय में धैर्य और संयम रखने की सलाह दी. उन्होंने हनुमान जी और बागेश्वर भगवान का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर ही किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है. उन्होंने अपने अनुयायियों और नेपाल के लोगों से हिंसा से दूर रहने और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता/ छतरपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!