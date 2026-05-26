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'ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं...', धीरेंद्र शास्त्री ने भक्तों के लिए गुनगुनाया गाना, 21 दिन की साधना के बाद दिखे भावुक

Dhirendra Krishna Shastri Song: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 21 दिवसीय कठोर साधना पूरी कर ली है. बता दें कि नारायण पर्वत और खाकचौक हनुमान मंदिर में तपस्या के बाद वे भक्तों के बीच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 15 हजार फीट तक पैदल यात्रा की और फिल्मी गीत भी गुनगुनाया.

Written By  Harish Gupta|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 26, 2026, 04:50 PM IST
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Dhirendra Krishna Shastri
Dhirendra Krishna Shastri

Baba Bageshwar News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वैकुण्ठ धाम में चल रही 21 दिवसीय कठोर साधना आज पूरी हो गई है. इस दौरान उन्होंने नारायण पर्वत पर विशालकाय चट्टान के नीचे बनी एक छोटी सी गुफा में रहकर एकांत तपस्या की. साधना के पहले 11 दिन पूर्ण एकांत में कठोर तप करते हुए बिताए गए, जबकि शेष 10 दिनों तक प्राचीन खाकचौक हनुमान मंदिर में हनुमान साधना और आराधना जारी रही.

बताया जा रहा है कि इस दिव्य साधना के दौरान बाबा बागेश्वर ने नारायण पर्वत की परिक्रमा भी की और भगवान विष्णु की विशेष उपासना में लीन रहे. अब साधना पूर्ण होने के बाद उनकी भक्तों के बीच की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें श्रद्धालु आस्था और तपस्या का अद्भुत स्वरूप मान रहे हैं.

21 दिन क्या-क्या किया
इस दौरान बद्रीनाथ स्थित खाकचौक हनुमान मंदिर में अंतिम दिवस की साधना विराम तक बाबा बागेश्वर का इंतजार कर रहे देश-दुनिया से आए भक्तों के बीच वे पहुंचे. श्रद्धालुओं ने उनकी 21 दिनों की साधना को लेकर चर्चा की. कई भक्तों ने बताया कि, 'सरकार, आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए हमने अपने परिवार और टीम के साथ प्रतिदिन सुंदरकांड पाठ और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया.'

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पर्वत की परिक्रमा की
इस दौरान बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी से राजूदास महाराज भी पहुंचे. उन्होंने बाबा बागेश्वर से भेंट कर उनकी 21 दिवसीय साधना के बारे में चर्चा की. बाबा बागेश्वर ने बताया कि इस हनुमान साधना के दौरान उन्होंने नारायण पर्वत की परिक्रमा की. इस दौरान उनके साथ बालक योगेश्वर दास महाराज भी मौजूद रहे.

13 घंटे पैदल यात्रा की
21 दिवसीय साधना के दौरान बाबा बागेश्वर ने नारायण पर्वत की दुर्गम पहाड़ियों में 13 घंटे पैदल यात्रा की. वे 15 हजार फीट की ऊंचाई तक स्थित बर्फीले पहाड़ों पर भी पहुंचे. वहीं बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वरदास महाराज ने भी नारायण पर्वत की पवित्र परिक्रमा पूर्ण की. साधना के दौरान बाबा बागेश्वर को अपने अनुयायियों की काफी याद आई. इस दौरान उन्होंने एक फिल्मी गीत भी गुनगुनाया.

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