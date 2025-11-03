Advertisement
जल्द एक साथ नजर आएंगे धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी! सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

Hindu Unity Pad Yatra 2025: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं. जो कि दिल्ली से वृंदावन तक 7 से 16 नवंबर तक की जाएगी. इस दौरान यात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी शामिल होंगी. दोनों ने सोशल मीडिया पर लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:23 PM IST
Dhirendra Shastri Pad Yatra: बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी जल्द ही एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं. जया किशोरी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी. लंबे समय से दोनों के नाम अक्सर शादी और नजदीकियों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब दोनों कथावाचक किसी कार्यक्रम में साथ नजर आएंगे.

बता दे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं. इस पदयात्रा में जया किशोरी भी उनके साथ शामिल होंगी. जया किशोरी ने वीडियो में लोगों से अपील की है कि वे इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस यात्रा के दौरान स्वयं भी मौजूद रहेंगी और यात्रा का समर्थन कर रही हैं.

दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा
पद यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित की जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से होकर वृंदावन तक की जाएगी. इसका उद्देश्य सनातन संस्कृति, धर्म, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देशभर में फैलाना है. इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. दोनों कथावाचकों का एक साथ मंच पर आना सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

लोगों से शामिल होने की अपील
वहीं धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी के इस कदम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों से शामिल होने की अपील की है.  लोग इस यात्रा में उनके सम्मिलन को देखकर कई तरह के कयास और उम्मीदें लगाने लगे हैं. दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह भी साझा किया है कि वे इस पदयात्रा के दौरान सभी हिंदुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों से जुड़ने का आग्रह कर रहे हैं.

