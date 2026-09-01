'आत्मचिंतन से खुलेंगे जीवन के नए द्वार...', AI के दौर में 750 Gen Z को पं. धीरेंद्र शास्त्री का गुरुमंत्र

इस शिविर का क्या आधार है?

भविष्य में AI के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है. AI को सिर्फ रोजगार पर संकट के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए. जब मशीनें दोहराव वाले काम संभालेंगी, तब इंसान के पास अपने लिए समय, रचनात्मक सोच और समाज के लिए कुछ नया करने का अवसर ज्यादा होगा. यही सोच इस शिविर का आधार है, जो Gen Z को तकनीक के साथ संतुलन बनाते हुए मानसिक शांति और नई दिशा देने की पहल है. शिविर में शामिल युवा ध्यान और योग के जरिए बदलती तकनीकी दुनिया के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.