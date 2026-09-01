Add Zee Business As A Preferred Source
App

'आत्मचिंतन से खुलेंगे जीवन के नए द्वार...', AI के दौर में 750 Gen Z को पं. धीरेंद्र शास्त्री का गुरुमंत्र

Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम में Gen Z के लिए तीन दिवसीय आत्मशुद्धि ध्यान शक्ति शिविर की शुरुआत की गई है. इसमें देशभर से करीब 750 युवा शामिल हुए हैं, इसकी शुरुआत योग साधना के साथ की गई है. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच समेत विकास का संदेश दिया.

Written ByHarish GuptaEdited ByManish kushawah
Published: Sep 01, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:15 AM IST
'आत्मचिंतन से खुलेंगे जीवन के नए द्वार...', AI के दौर में 750 Gen Z को पं. धीरेंद्र शास्त्री का गुरुमंत्र
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Harish Gupta

Harish Gupta

हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीएम ने 1.21 लाख छात्रों को भेजे 25-25 हजार, 304 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर
2
3
4
5