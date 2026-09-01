'आत्मचिंतन से खुलेंगे जीवन के नए द्वार...', AI के दौर में 750 Gen Z को पं. धीरेंद्र शास्त्री का गुरुमंत्र

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Dhirendra Krishna Shastri On Gen Z: देश की युवा पीढ़ी Gen Z को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मचिंतन की दिशा देने के लिए बागेश्वर धाम में आज से तीन दिवसीय 'आत्मशुद्धि ध्यान शक्ति शिविर' का आयोजन किया जा रहा है. इसमें देशभर से करीब 750 युवा शामिल हुए हैं. शिविर की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना के साथ की गई है. इसके बाद बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए शिविर के नियमों और उद्देश्यों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह शिविर सिर्फ तीन दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर है.
युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि जीवन को हम जैसे जी रहे हैं, जरूरी नहीं वही एकमात्र रास्ता हो. आत्मचिंतन और साधना से जीवन को समझने के कई नए पहलू खुल सकते हैं. आने वाले समय में देश का नेतृत्व आज की युवा पीढ़ी ही करेगी, इसलिए ज्ञान के साथ विवेक, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास जरूरी है. शिविर में युवाओं को योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से सकारात्मक सोच विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.
इस शिविर का क्या आधार है?
भविष्य में AI के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है. AI को सिर्फ रोजगार पर संकट के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए. जब मशीनें दोहराव वाले काम संभालेंगी, तब इंसान के पास अपने लिए समय, रचनात्मक सोच और समाज के लिए कुछ नया करने का अवसर ज्यादा होगा. यही सोच इस शिविर का आधार है, जो Gen Z को तकनीक के साथ संतुलन बनाते हुए मानसिक शांति और नई दिशा देने की पहल है. शिविर में शामिल युवा ध्यान और योग के जरिए बदलती तकनीकी दुनिया के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
जीवन में संतुलन कैसे बनाएं ?
आत्मशुद्धि ध्यान शक्ति शिविर का उद्देश्य युवाओं को अपनी दिनचर्या, सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर आत्मचिंतन का अवसर देना है. तीन दिनों तक चलने वाले इस शिविर में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए करीब 750 युवा भाग ले रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में युवाओं को सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास, विवेक और नेतृत्व क्षमता के महत्व से अवगत कराया जा रहा है. वहीं, AI के बढ़ते प्रभाव के बीच तकनीक और मानवीय जीवन में संतुलन बनाने की बात भी सामने रखी गई है.
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