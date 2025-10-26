Advertisement
जीत भीड़ के साथ नहीं भगवान के साथ होती है...फिर चर्चा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान, जानें और क्या कहा

Bageshwar Dham News: बागेश्वर धाम में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जन्मस्थली पर सत्यनारायण कथा चल रही है. शायद देश में यह पहली बार है कि सत्यनारायण कथा तीन दिनों तक संगीत के साथ सुनाई जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:05 AM IST
जीत भीड़ के साथ नहीं भगवान के साथ होती है...फिर चर्चा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान, जानें और क्या कहा

Dhirendra Shastri News: पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जन्मभूमि छतरपुर के बागेश्वर धाम में सत्यनारायण की कथा हो रही है. पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने मुख से सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं. यह कथा संगीत के साथ हो रही है, जिसे देश में एक अनोखा मौका बताया जा रहा है. कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर ने अपने प्रवचन में कहा कि "जीत भीड़ के साथ नहीं, भगवान के साथ होती है." इसे साबित करने के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध की घटना सुनाई, जिसमें कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना (भीड़) थी, लेकिन पांडव जीत गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे.

यह भी पढ़ें: चेले-चपाटों से सावधान..ये डुबा रहे बाबाओं का नाम! जानिए क्यों धीरेंद्र शास्त्री ने कह दी ये बड़ी बात; भक्तों से की विशेष अपील

 

फिर चर्चा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान
दरअसल, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जन्मस्थली पर तीन दिन की संगीतमय  सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जा रहा है. मंगल आरती के साथ शुरू हुई दूसरे दिन की कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जीत भीड़ के साथ नहीं, बल्कि भगवान के साथ होती है. कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि धरती सत्य की अवधारणा पर टिकी है और सूर्य तप रहा है.

यह भी पढ़ें: बागेश्वर धाम में खत्म होगा VIP कल्चर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने क्यों बदले नियम ?

 

सत्य ही ईश्वर है इसीलिए सत्यनारायण कहा जाता है- बाबा बागेश्वर
बाबा बागेश्वर ने कथा क्रम में कहा कि 'सत्य ही ईश्वर है इसीलिए सत्यनारायण कहा जाता है. सत्य की अवधारणा पर ही पृथ्वी टिकी है, सूर्य तप रहा है. जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया'. उन्होंने कहा कि 'रामचरितमानस में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान का भजन ही सत्य है बाकी जगत मिथ्या है. स्वयं को सत्य पर उतरना होगा तभी जगत का सत्य दिखाई देगा'. आगे महाराज जी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि 'उस समय बड़ा आनंद था, सुबह से उठकर धाम पहुंचना हैं. हैडपंप में स्नान करने के बाद खूब पूजा पाठ करना, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना. लेकिन अब समय बदल गया है इतनी व्यस्तता हो गई की नियम करना कठिन हो गया है'.

