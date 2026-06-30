/राम मंदिर चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर का बड़ा दावा, बोले- अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे

कथा के दौरान दोषियों के नाम उजागर करने पर बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने अपने जीवन से जुड़े एक बड़े धर्मसंकट और सुरक्षा के खतरे को सामने रखा. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'लोग कहते हैं कि बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहा. तुम तो सब जानते हो बाबा, तो पर्ची खोलो और नाम बताओ किसका नाम है.' इस पर अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'अगर हमने अभी पर्ची खोलकर नाम बता दिया, तो वो (दोषी) हमको निपटा देंगे. आज नहीं तो कल निपटा देंगे. फिर हम दूसरों के नाम बताने के लिए बचेंगे ही नहीं. इसलिए कई जगहों पर हमारे लिए चुप रहना ही बेहतर होता है.'