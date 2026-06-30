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राम मंदिर चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर का बड़ा दावा, बोले- अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कथा कर रहे बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कहा कि यदि वे अपने दरबार की पर्ची खोलकरअयोध्या के राम मंदिर के दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी के मुख्य दोषियों के नाम उजागर कर देंगे, तो उन्हें 'निपटा' दिया जाएगा.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Jun 30, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:19 PM IST
राम मंदिर चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर का बड़ा दावा, बोले- अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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