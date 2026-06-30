/राम मंदिर चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर का बड़ा दावा, बोले- अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे

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अयोध्या के राम मंदिर के दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है. इंडोनेशिया में कथा कर रहे बाबा बागेश्वर ने देश की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि यहां का कानून मकड़ी के जाले जैसा है, जिसमें सिर्फ छोटी मछलियां फंसती हैं और बड़े मगरमच्छ साफ निकल जाते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा कि वे इस पूरे मामले के दोषियों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने दरबार की पर्ची खोलकर उन बड़े नामों का खुलासा कर दिया, तो उन्हें निपटा दिया जाएगा.
खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माना कि वे इस वक्त एक बड़े धर्मसंकट में हैं, क्योंकि सच बताने पर जान का खतरा है और चुप रहने पर लोग उनकी शक्तियों पर उंगली उठाते हैं. बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की सिफारिश के बाद रामजन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं.
देश का कानून मकड़ी का जाला है: धीरेंद्र शास्त्री
जकार्ता में उमड़े भक्तों के सैलाब को संबोधित करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बेहद आक्रामक और भावुक नजर आए. तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'दुनिया के कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों में कानून मकड़ी की जालों की तरह है. भारत का कानून तो ऐसा ही है. भारी चीज (मगरमच्छ) निकल जाती है और छोटी (मछली) फंस जाती है.' राम मंदिर मामले में अब तक हुई कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर तो हुई है, लेकिन अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जबकि बड़े मगरमच्छों का पकड़ा जाना अभी बाकी है.
500 साल का इंतजार और भक्तों का दर्द
धीरेंद्र शास्त्री ने राम मंदिर के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि जिस मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 सालों तक लंबा इंतजार किया और कुर्बानियां दीं, वहां ऐसी स्थिति देखना किसी भी सनातनी के लिए असहनीय है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'हमारे दिल से पूछो कि हम पर क्या बीत रही है. राम मंदिर में ऐसी स्थिति देखकर भक्तों के दिलों पर क्या बीतती होगी, यह शब्दों में बयां करना मुश्किल है.'
नाम बता दिया तो हमको निपटा देंगे: धीरेंद्र शास्त्री
कथा के दौरान दोषियों के नाम उजागर करने पर बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने अपने जीवन से जुड़े एक बड़े धर्मसंकट और सुरक्षा के खतरे को सामने रखा. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'लोग कहते हैं कि बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहा. तुम तो सब जानते हो बाबा, तो पर्ची खोलो और नाम बताओ किसका नाम है.' इस पर अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'अगर हमने अभी पर्ची खोलकर नाम बता दिया, तो वो (दोषी) हमको निपटा देंगे. आज नहीं तो कल निपटा देंगे. फिर हम दूसरों के नाम बताने के लिए बचेंगे ही नहीं. इसलिए कई जगहों पर हमारे लिए चुप रहना ही बेहतर होता है.'
उन्होंने आगे मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अगर वे चुप रहते हैं, तो अगले दिन ट्रोलर्स सोशल मीडिया पर कहने लगते हैं कि 'बाबा का वाई-फाई काम नहीं कर रहा' या 'बाबा गूंगा हो गया है.' ऐसे द्वंद्व और विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे 'ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए...' को गाकर भक्तों को शांत रहने और मर्यादा बनाए रखने का संदेश दिया.
Disclaimer: यह स्टोरी बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा इंडोनेशिया (जकार्ता) में आयोजित धार्मिक कथा के दौरान दिए गए आधिकारिक बयान और उनके दावों पर आधार पर बनाई गई है.