'बेटियों काली और दुर्गा बनो, बुर्के वाली नहीं...' धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार, कह दी ये बड़ी बात

Baba Bageswar News: राजस्थान के रामगंज मंडी में तीन दिनों तक चलने वाला गौमाता महोत्सव और श्री राम कथा भव्य और ऐतिहासिक तरीके से संपन्न हुआ. आखिरी दिन जाने-माने कथावाचक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनने के लिए पंडाल और आस-पास के विशाल मैदानों में लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हुए. ड्रोन फुटेज में यह विशाल भीड़ साफ दिखाई दे रही थी, और इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं. कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं, धर्म, गौ रक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों पर अपने विचार रखे.

धर्म की सुरक्षा को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान

कथा के दौरान, बाबा बागेश्वर ने धर्म की रक्षा के बारे में बात करते हुए कहा, "हमारी बेटियों को लव जिहाद से बचाओ; बेटियों काली बन दुर्गा बन कभी न बुर्क़े वाली बन,बेटियों से कह दो बुर्के वाली मत बनना". इसके साथ ही उन्होंने गायों की सेवा के बारे में भी बात की और कहा, "हमें गायों की सेवा करनी चाहिए; हमें गायों, गंगा, हमारे गुरुओं, गायत्री और गीता की रक्षा करनी चाहिए."

अंग्रेजों और मुगलों की औलाद- बाबा रामदेव

दरअसल, राजस्थान के रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी तक हुई बागेश्वर बाबा की श्री राम कथा खत्म हो गई है. इस 'गौ माता महोत्सव श्री राम कथा' में लाखों भक्त शामिल हुए. योग गुरु बाबा रामदेव, पूज्य दाती जी महाराज और महंत दयापुरी जी जैसे संत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. कथा के दौरान अपने भाषण में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि "जो लोग गाय की सेवा नहीं करते, वे सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं, और जो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा नहीं देते, वे भी अंग्रेजों और मुगलों की औलाद हैं."

लाखों हिंदुओं ने सुनी श्री राम कथा

गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित तीन दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए. कार्यक्रम के आखिरी दिन, लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु एक साथ प्रवचन सुनने के लिए बैठे. ड्रोन फुटेज में साफ तौर पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बैठी हुई दिख रही है, जो पंडाल के अंदर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक फैली हुई थी और श्री राम कथा सुन रही थी. इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यह शायद राजस्थान का पहला धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिली है.

