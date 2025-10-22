Advertisement
PM मोदी ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी खजुराहो-वारणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइमिंग

MP News-खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिल गई है. इस सुपरफास्ट ट्रेन के चलने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और विकास को तेजी मिलेगी. खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करेगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:40 PM IST
Khajuraho Varanasi Vande Bharat-प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने खजुराहो-वारणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की मंजूरी दे दी है. खजुराहो लोकसभा सांसद डॉ. विष्णु दत्त शर्मा लगातार इसे लेकर प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया है. इस सुपरफास्ट ट्रेन के चलने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और विकास को तेजी से बढ़ावा मिलेगा. साथ ही कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. 

सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का मिलेगा अनुभव
यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से चित्रकूट और प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक चलेगी. इस वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा. इसके साथ ही यह खजुराहो और काशी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के बीच सीधा रेल संपर्क भी स्थापित करेगी. इस घोषणा के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

सांसद ने जताया पीएम का आभार
खजुराहो सासंद वीडी शर्मा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बुंदेलखंड के प्रति विकास दृष्टि का परिणाम है. उन्होंने बताया कि यह ट्रेन क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार और धार्मिक आवागमन को नई दिशा प्रदान करेगी. वहीं राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि यह निर्णय खजुराहो और पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाएगा. 

क्या रहेगी टाइमिंग 
जानकारी के अनुसार, वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन महोबा, बांदा होते हुए शाम 6:13 बजे चित्रकूट धाम पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन प्रयागराज छिवकी और विंध्याचल से गुजरते हुए रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वापसी के समय ट्रेन वाराणसी से सुबह 5:25 बजे खजुराहो के लिए रवाना होगी. यह 6:10 बजे ब्लॉक हाट K, 6:55 बजे विंध्याचल, 8 बजे प्रयागराज छिवकी, 10:05 बजे चित्रकूट धाम, 11:08 बजे बांदा, 12:08 बजे महोबा पहुंचेगी और दोपहर 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी.

