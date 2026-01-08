पहली पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर पति ने रचाई दूसरी शादी, अब दोनों बीवियों के साथ रहने को राजी; पुलिस भी हैरान

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर ऐसा अजीब लव ट्रायंगल देखने को मिला जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, सूरजपुर गांव की एक दिव्यांग महिला हेमलता साहू ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप घरेलू हिंसा, मारपीट और बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का है. हेमलता का कहना है कि घरेलू हिंसा की वजह से उसकी आखों की रोशनी चली गई है और इसी का फायदा उठाते हुए उसके पति राकेश साहू ने दूसरी शादी की है.

पति ने अंधेपन का उठाया फायदा

हेमलता के अनुसार, राकेश से उसकी शादी साल 2021 में हुई थी. हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दो लाख रूपए की डिमांड की. मांग पूरी न करने पर उसे हर दिन प्रताड़ित किया जाता था. इस दौरान ससुराल वालों ने उसे कुछ ऐसी चीज खिलाई जिसकी वजह से उसकी आंखों का रोशनी चली गई है. उसके अंधेपन का फायदा लेते हुए राकेश ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है और नोटरी भी करवाई जिसमें लिखा है कि दोनों की शादी मेरी सहमति ने हुई है.जबकि मुझसे धोखे से दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाया गया है.

दोनों पत्नियों के साथ रहना चाहता हूं...

वहीं राकेश ने हेमलता के बयान को झूठा करार दिया है. उसने कहा कि हेमलता पहले से ही अंधी थी. झूठ बोलकर मेरी शादी उससे करवाई गई है. इसी वजह से उसने सीधी जिले की राजकुमारी को लाकर लिव-इन में रखा है. राकेश का कहना है कि उसने हेमलता को घर से निकाला नहीं है. वो दोनों पत्नियों के साथ रहना चाहता है.

दूसरी पत्नी ने दिया बयान

वहीं राजकुमारी का कहना है कि शादी हम तीनों की सहमति से हुई है. शुरुआत में हम सभी मिल-जुलकर शांति से रहते थे. हेमलता ने मुझसे कहा कि वो देख नहीं सकती इसलिए पति की दूसरी शादी से राकेश और मुझे (हेमलता) की सेवा हो जाएगी. राजकुमारी ने ये भी दावा किया है कि उसने हेमलता की बहुत सेवा कि है. चाय-नाश्ता से लेकर नहलाना हाथ पैर दबाना सब कुछ किया है. इतना कुछ करने के बाद भी उसके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं. मुझे इस घर में सेवा भाव से लाया गया था फिर भी मुझपर इंलाम लग रहे हैं.

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में नोटरी और स्टांप की लिखा पढ़ी मान्य नहीं होते हैं. तीनों पक्षों को सुना जाएगा जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा.

