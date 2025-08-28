MP में विधायक पुत्र के बंगले पर मिला लड़की का शव, रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल
MP में विधायक पुत्र के बंगले पर मिला लड़की का शव, रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल

Congress MLA Chanda Gaur: टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे के बंगले से एक लड़की का शव मिला है. बताया जा रहा है कि वह घर में नौकरानी थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:57 PM IST
कांग्रेस विधायक के बेटे के घर में मिला लड़की का शव
कांग्रेस विधायक के बेटे के घर में मिला लड़की का शव

MP News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक विधायक के बेटे के घर से एक लड़की का शव मिला है. मामला छतरपुर जिले का है. टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे अभियंत सिंह गौर छतरपुर शहर के सनसिटी कॉलोनी में रहते हैं, यहां उनके बंगले पर एक 20 साल की लड़की का शव मिला है. बताया जा बंगले के पीछे बाले हिस्से में आम के पेड़ से लड़की शव लटका मिला, मृतक युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं. वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है. 

बेटे ने घर पर नहीं होने की बात

आश्चर्य की बात यह है कि घटना सोमवार की सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, मगर इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी और आनन-फानन में लड़की के पोस्टमार्टम करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया गया, घटना होने की सूचना बुधवार की शाम कॉलोनी में काम करने वाली दूसरी नौकरानियों के जरिए लोगों तक पहुंची. वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे अभियंत सिंह गौर से सवाल किए गए तो उनका कहना था की घटना के समय मैं जिला मुख्यालय से बाहर दिल्ली गया हुआ था और घर पर मेरी पत्नी और 17 साल का बेटा था. उन्होंने ही मुझे फोन पर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद वह अगले दिन घर पहुंचे. 

अभियंत सिंह गौर का कहना है कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया यह समझ से परे है. क्योंकि वह न तो फोन चलाती थी और ना कभी परेशान दिखी. वह मेरी नौकरानी नहीं बल्कि बेटी की तरह ही हमारे घर में रह रही थी. जब वह पांच साल की थी और हम लोग उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे. बताया जा रहा है कि लड़की का परिवार यूपी का रहने वाला है. वहीं घटना के बाद जब लड़की की मां से सवाल किया गया तो उन्होंने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है. 

पुलिस ने जब्त किए सीसीटीवी

वहीं अभियंत सिंह गौर के बंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश के लिए पुलिस ने डिवीआर जप्त कर लिया है, इसके अलावा छतरपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस तमाम पहलुओं की गहराई से जांच करने की बात कह रही है, मगर पुलिस प्राथमिक तौर पर इस घटना को सुसाइड होना बता रही है और पीएम रिपोर्ट वां लड़की के परिजनों की तरफ से दिए गए बयानों के बाद ही पुलिस मामले में कुछ जानकारी दे सकती है. 

छतरपुर से हरीश गुप्ता की रिपोर्ट 

;