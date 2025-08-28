MP में विधायक पुत्र के बंगले पर मिला लड़की का शव, रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल

MP News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक विधायक के बेटे के घर से एक लड़की का शव मिला है. मामला छतरपुर जिले का है. टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे अभियंत सिंह गौर छतरपुर शहर के सनसिटी कॉलोनी में रहते हैं, यहां उनके बंगले पर एक 20 साल की लड़की का शव मिला है. बताया जा बंगले के पीछे बाले हिस्से में आम के पेड़ से लड़की शव लटका मिला, मृतक युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं. वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है.

बेटे ने घर पर नहीं होने की बात

आश्चर्य की बात यह है कि घटना सोमवार की सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, मगर इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी और आनन-फानन में लड़की के पोस्टमार्टम करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया गया, घटना होने की सूचना बुधवार की शाम कॉलोनी में काम करने वाली दूसरी नौकरानियों के जरिए लोगों तक पहुंची. वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे अभियंत सिंह गौर से सवाल किए गए तो उनका कहना था की घटना के समय मैं जिला मुख्यालय से बाहर दिल्ली गया हुआ था और घर पर मेरी पत्नी और 17 साल का बेटा था. उन्होंने ही मुझे फोन पर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद वह अगले दिन घर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली

अभियंत सिंह गौर का कहना है कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया यह समझ से परे है. क्योंकि वह न तो फोन चलाती थी और ना कभी परेशान दिखी. वह मेरी नौकरानी नहीं बल्कि बेटी की तरह ही हमारे घर में रह रही थी. जब वह पांच साल की थी और हम लोग उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे. बताया जा रहा है कि लड़की का परिवार यूपी का रहने वाला है. वहीं घटना के बाद जब लड़की की मां से सवाल किया गया तो उन्होंने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है.

पुलिस ने जब्त किए सीसीटीवी

वहीं अभियंत सिंह गौर के बंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश के लिए पुलिस ने डिवीआर जप्त कर लिया है, इसके अलावा छतरपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस तमाम पहलुओं की गहराई से जांच करने की बात कह रही है, मगर पुलिस प्राथमिक तौर पर इस घटना को सुसाइड होना बता रही है और पीएम रिपोर्ट वां लड़की के परिजनों की तरफ से दिए गए बयानों के बाद ही पुलिस मामले में कुछ जानकारी दे सकती है.

छतरपुर से हरीश गुप्ता की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!