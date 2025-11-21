17 साल बाद मिला बिछड़ा बेटा, पढ़ाई के डर से छोड़ा था घर, आखिर कैसे पुलिस को मिला सुराग

MP News: एक मां की आंखें उस वक्त भर आई, जब उन्होंने अपने उस बेटे को देखा, जिसे देखने की उम्मीद शायद उनका परिवार छोड़ चुका था. लेकिन मां का दिल कहता था कि बेटा जरूर मिलेगा और उसके दिल की पुकार भी पूरी हो गई. क्योंकि छतरपुर जिले के हरपालपुर से 17 साल पहले गायब हुआ बेटा अब जाकर पंजाब के लुधियाना से मिला है, जिसे एमपी पुलिस ने खोजा है. जैसे ही थाने से फोन आया कि 'आपका बेटा मिल गया है' परिवार अविश्वास में पड़ गया, लेकिन जब मां ने विनीत को देखा वह फूट-फूटकर रो पड़ीं और बरसों से दबा दर्द आंसुओं में बह निकला.

पढ़ाई के डर से छोड़ा था घर

हरपालपुर में रहने वाला 14 साल का छात्र विनीत तिवारी 4 सितंबर 2008 को हरदयाल स्कूल से अचानक लापता हो गया था. परिवार और पुलिस ने हर संभव तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन समय बीतने के साथ उम्मीदें धुंधली पड़ती गईं. क्योंकि उनका बेटा काफी खोजने के बाद भी कही नहीं मिल रहा था. परिवार ने उसके वापस लौटने की उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार जब पुलिस को वह 17 साल बाद लुधियाना में मिला तो उसने बताया कि पढ़ाई के डर की वजह से उसने घर छोड़ दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे

एमपी पुलिस को मुस्कान अभियान से मिली सफलता

एमपी पुलिस के मुस्कान अभियान के तहत हरपालपुर थाना प्रभारी संजय राय व उनकी टीम लगातार पुराने मामलों की पड़ताल कर रही थी. इसी दौरान उन्हें विनीत के बारे में जानकारी मिली. लगातार तकनीकी और मैदानी जांच के बाद पुलिस ने विनीत को लुधियाना के डुगरी थाना क्षेत्र से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया. थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि पूछताछ में युवक विनीत ने बताया कि वह पढ़ाई के डर से घर से भाग गया था और तब से वहीं अलग-अलग जगह काम कर अपना जीवन चला रहा था. इस दौरान वह लुधियाना में ही अलग-अलग जगहों पर काम करता रहा था.

विनीत के मिलने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसने अपने माता-पिता के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, अदालत ने उसे पिता रामकुमार तिवारी के सुपुर्द कर दिया. घर पहुंचते ही परिवार में वर्षों बाद खुशियों का ऐसा माहौल बना, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस बेटे की वापसी की उम्मीद सभी छोड़ चुके थे, वह अचानक से उनके सामने खड़ा हो गया, ऐसे में किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

छतरपुर से हरीश गुप्ता की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: जहरीला रसायन सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!