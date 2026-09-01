3 घंटे जननी एक्सप्रेस का इंतजार, फिर चारपाई बनी गर्भवती का सहारा, बक्सवाहा में विकास के दावे हवा-हवाई

आज तक नहीं बनी सड़क

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वर्ष 2022 में फाइल जमा की गई थी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन सकी. छतरपुर से जांच दल भी गांव का निरीक्षण कर चुका है, इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. सरपंच लक्ष्मी जगदीश यादव ने बताया कि गोरानाद तक सड़क निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन सड़क स्वीकृत नहीं हुई. उन्होंने बताया कि पडसिला अलग गांव नहीं, बल्कि निमानी पंचायत का मझरा टोला है और वन क्षेत्र में आता है. यहां करीब 8 से 10 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 60 से 70 के आसपास है. वहीं गोरानाद में 38 परिवार और 216 लोग रहते हैं.