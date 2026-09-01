3 घंटे जननी एक्सप्रेस का इंतजार, फिर चारपाई बनी गर्भवती का सहारा, बक्सवाहा में विकास के दावे हवा-हवाई

राज्य चुनें
Buxwaha News: छतरपुर के आकांक्षी विकासखंड बक्सवाहा में विकास के दावों की पोल खुल गई. जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत निमानी के मझरा टोला पडसिला में 30 वर्षीय गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को खाट का सहारा लेना पड़ा. बारिश के बाद गांव का कच्चा रास्ता दलदल में बदल गया था. परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को कॉल किया और करीब तीन घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कीचड़ के कारण वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका.
महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने कलेक्टर और विधायक रामसिया भारती से फोन पर मदद मांगी, लेकिन इंतजार के बाद भी वाहन नहीं पहुंचा. आखिरकार ग्रामीण महिला को खाट पर लिटाकर करीब दो किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से पैदल मुख्य मार्ग तक लेकर आए. इसके बाद निजी वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
आज तक नहीं बनी सड़क
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वर्ष 2022 में फाइल जमा की गई थी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन सकी. छतरपुर से जांच दल भी गांव का निरीक्षण कर चुका है, इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. सरपंच लक्ष्मी जगदीश यादव ने बताया कि गोरानाद तक सड़क निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन सड़क स्वीकृत नहीं हुई. उन्होंने बताया कि पडसिला अलग गांव नहीं, बल्कि निमानी पंचायत का मझरा टोला है और वन क्षेत्र में आता है. यहां करीब 8 से 10 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 60 से 70 के आसपास है. वहीं गोरानाद में 38 परिवार और 216 लोग रहते हैं.
दर्द होने पर खाट से ले गए
महिला के पति ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही गर्भवती महिला उनकी पत्नी है. उन्होंने बताया कि महिला को दर्द होने पर गांव के लोग मिलकर उसे खाट पर लिटाकर अस्पताल ले गए. पति का कहना है कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस या जननी एक्सप्रेस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती. ग्रामीणों को मजबूरी में महिला को पैदल मुख्य मार्ग तक लाना पड़ा, जिसके बाद उसे वाहन से अस्पताल ले जाया गया.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट