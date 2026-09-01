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3 घंटे जननी एक्सप्रेस का इंतजार, फिर चारपाई बनी गर्भवती का सहारा, बक्सवाहा में विकास के दावे हवा-हवाई

Chhatarpur News: बक्सवाहा क्षेत्र के पडसिला में सड़क नहीं होने से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को काफी परेशानी हुई. बारिश के बाद रास्ता दलदल में बदल गया, जिससे जननी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच सकी. आखिरकार ग्रामीण महिला को खाट पर लिटाकर मेन सड़क तक लेकर आए.

Written ByHarish GuptaEdited ByManish kushawah
Published: Sep 01, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:31 AM IST
3 घंटे जननी एक्सप्रेस का इंतजार, फिर चारपाई बनी गर्भवती का सहारा, बक्सवाहा में विकास के दावे हवा-हवाई
Image Credit: ZEE MEDIA

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Harish Gupta

Harish Gupta

हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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