पालतू कुतिया बनी मां, 6 पिल्लों को दिया जन्म, खुशी में झूमा मोहल्ला, जमकर हुआ नाच-गाना

Dog Birth Celebration: कहते है भागम भाग भरी जिंदगी में लोग खुशियां भूलते जा रहे हैं. क्योंकि अक्सर हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके पीछे कोई मकसद नहीं होता, बल्कि खुशी ही खुशी होती है. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. यहां के लोगों ने कुछ ऐसा किया है, जिसकी तारीफ अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि अब तक आपने बच्चों के जन्म पर खुशियां मनाते हुए तो सभी को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के बच्चे होने पर खुशियां मनाते हुए लोगों को देखा है. तो आपको बता दें कि छतरपुर जिले के सरवई गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है.

कुतिया ने दिया 6 पिल्लों को जन्म

दरअसल, सरवई में एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया तो पूरा गांव में उसके मां बनने की खुशियां मनाई गई. बालाजी मंदिर नरहिया के पास वाली बस्ती में एक कुतिया नें आधा दर्जन पिल्लों को जन्म दिया, जिसकी खुशी में बस्ती के लोगों ने खूब खुशी मनाई और उनका बरहौं यानि जन्म के बाद के संस्कार कार्यक्रम और कुआं पूजन भी किया गया. डीजे में भोजपुरी गानों पर मोहल्ले की महिलाओं और बच्चों नें आधी रात तक डांस किया और आतिशबाजी भी की गई.

महिलाओं ने भी किया डांस

पूरी रात नरहिया के पास वाली बस्ती में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां क्या बच्चे और क्या जवान यहां तक की महिलाओं ने भी जमकर डांस किया. यहां के लोगों ने बता दिया कि क्यों सरबई बस्ती सबसे अलग है. जहां जिंदगी की भाग दौड़ में लोग खुश रहना भूल गए हैं, वहीं सरबई के इस बस्ती के लोग कुतिया के पिल्लों के जन्म पर खुश हैं नाचे और उत्सव मनाते हुए नजर आए. क्योंकि यहां के लोगों का कहना है कि खुश रहनें के लिए किसी खास मौके की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर छोटा अवसर ही उत्सव होता है, जिसे यहां के लोग मनाते हैं.

छतरपुर जिले के सरवई गांव का यह मामला अपने इस अनोखे आयोजन की वजह से जिले में ही नहीं बल्कि अब धीरे-धीरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनता जा रहा है. क्योंकि कुतिया के मां बनने पर इस तरह का आयोजन पहली बार सुना गया है.

