मायके गई पत्नी, पीछे से पिता की खौफनाक करतूत आई सामने, बच्चों की चीखें सुनकर मच गया हंगामा

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही दो मासूम बच्चों को जलाने की कोशिश की. यह घटना छतरपुर रोड पर स्थित तिवारी मोहल्ले में हुई. जहां आरोपी पिता बच्चों को एक किराए के मकान में ले गया. बच्चों की मां ने फोन पर उनकी चीखें सुनीं और पड़ोसियों ने धुआं देखकर दरवाजा तोड़ दिया और बच्चों को बचा लिया. दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

पिता ने अपने बच्चों को जलाने की कोशिश की

दरअसल, टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले राघवेंद्र तिवारी छतरपुर रोड पर स्थित एक किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे, और साथ ही नौगांव में अपना खुद का घर भी बनवा रहे थे. उनकी अपने माता-पिता के घर गई हुई थीं. इसी दौरान राघवेंद्र तिवारी अपने दो मासूम बच्चों आठ साल के बेटे जय तिवारी और पांच साल की बेटी हर्षा मणि तिवारी को किराए के मकान में ले आए. जब शाम को उनकी पत्नी ने अपने पति को फोन करके बच्चों के बारे में पूछा तो उन्हें फोन पर बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दीं. इसी बीच पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा. वे तुरंत मौके पर पहुंचे और जोर से दरवाजा खोल दिया. अंदर दोनों बच्चे घबराहट की हालत में मिले. पड़ोसियों ने तुरंत आग पर काबू पाया, बच्चों को बचाया.

बच्चों का इलाज जारी

दोनों बच्चों को तुरंत नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद बच्चे इतने सदमे में हैं कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पिता राघवेंद्र तिवारी को हिरासत में लिया और उसे पुलिस थाने ले गई. पुलिस इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है. वे इस समय आरोपी पिता से पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सके. पुलिस ने इस मामले पर फिलहाल कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है.

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