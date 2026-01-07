Advertisement
पति सूरत में करता रहा नौकरी, इधर पत्नी अपने प्रेमी के साथ हुई फरार? दुधमुंहे बच्चे को छोड़ गई आशिक मां

Chhatarpur News-छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र मे एक मां अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को छोड़कर फरार हो गई. महिला के मासूम बच्चे का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का आरोप है कि महिला अपने साथ मोबाइल फोन के अलावा घर में रखी नगदी और जेवरात भी ले गई है. आखिर सुमन किसके साथ भागी है, यह परिवार नहीं बता पा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:46 PM IST
Woman Left Child in Chhatarpur-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की मर्यादा को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक मां ने ममता के आंचल को ठुकराते हुए अपने महज डेढ़ साल के मासूम बच्चे को तड़पता छोड़ दिया और घर से फरार हो गई. इस घटना ने न सिर्फ परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि मासूम की सिसकियों से लोगों का मन भर आया है. 

11 बजे घर से निकली थी बहू
यह मामला छतरपुर लवकुश नगर थाना क्षेत्र का है. परिजनों के अनुसार, घर की बहू सुमन बीते रोज सुबह करीब 11 बजे तक घर में ही थी, लेकिन अचानक वह रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई. काफी देर तक जब वह घर में नजर नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. रिश्तेदारों के यहां फोन लगाए गए और आसपास के इलाकों में खाक छानी गई, लेकिन सुमन का कोई सुराग नहीं मिला. 

गहने-नकदी साथ ले गई बहू
परिजनों का आरोप है कि सुमन सिर्फ अकेले नहीं गई है, बल्कि वह अपने साथ घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी भी समेट ले गई है. सुमन का पति गुजरात में सूरत में नौकरी करता है और परिवार की आर्थिक गाड़ी खींचने के लिए घर से दूर रहता है. सुमन कुछ समय पहले ही अपने बच्चे के साथ ससुराल आई थी. महिला का पति परदेस में मेहनत करता रहा और यहां पत्नी घर के जमापूंजी लेकर रफूचक्कर हो गई. 

जांच में जुटी पुलिस 
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित सास और देवर ने लवकुश नगर थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई और शिकायती आवेदन दिया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर तत्काल गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला का पता लगा लिया जाएगा. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह किसके साथ और कहाँ गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

