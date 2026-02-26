Advertisement
प्यार में मिला धोखा, तो युवक खो बैठा मानसिक संतुलन...8 साल जंजीरों में रहा जकड़ा, जानिए सोनू की दर्द भरी कहानी

Chhatarpur News-छतरपुर में प्यार में धोखा मिलने के बाद युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा. पिछले 7-8 सालों से युवक मानसिक स्थिति खोने के बाद जंजीरों में जकड़ा हुआ था. अब समाजसेवी की मदद से युवक को जंजीरों से आजाद कराया गया है. साथ ही उसका इलाज कराया जाएगा और उसे ग्वालियर की मानसिक आरोग्यशाला भेजा जाएगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:36 PM IST
प्यार में मिला धोखा, तो युवक खो बैठा मानसिक संतुलन...8 साल जंजीरों में रहा जकड़ा, जानिए सोनू की दर्द भरी कहानी

Tragic Love Story-मध्यप्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार में बेवफाई ने एक हंसते खेलते युवक को पागलपन की दहलीज पर धकेल दिया. प्यार में मिले दर्ज और बेवफाई ने युवक की जिंदगी को इस कदर बदल दिया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया. 8 साल तक जंजीरों में बंधा रहा सोनू, अब फिर से ठीक होने के राह पर है. समाजसेवी डॉ. संजय शर्मा के प्रयासों से सोनू को नई उम्मीद मिली है. 

जंजीरों में बंधा हुआ था सोनू
छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के बसारी गांव का रहने वाला सोनू रैकवार प्यार में मिले धोखे के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया. पिछले कई सलों से वह जंजीरों में बंधा जीवन काट रहा था. अब उसे एक नई उम्मीद मिली है. समाजसेवी डॉ. संजय शर्मा के प्रयासों से सोनू को जंजीरों से आजाद कराया गया है. जल्द ही उसे इलाज के लिए भी भेजा जाएगा.

दिल्ली में हुआ था प्यार
जानकारी के अनुसार, सोनू रैकवार करीब 7-8 साल पहले दिल्ली में मजदूरी करता था. वहां उसे एक युवती से प्रेम हो गया, लेकिन प्यार में मिले धोखे ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया. घर लौटने के बाद वह गुमसुम रहने लगा, खाना-पीना छोड़ दिया और दिन-रात बेवफाई के गाने सुनता रहता था. धीरे-धीरे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह हिंसक हो गया। आर्थिक तंगी के कारण पिता हरदास रैकवार उसका इलाज कराने में असमर्थ थे और सुरक्षा की दृष्टि से उसे जंजीरों से बांध दिया. 

जंजीरों से कराया आजाद
सोनू की दयनीय स्थिति की सूचना मिलते ही समाज सेवी डॉ. संजय शर्मा सक्रिय हुए. उन्होंने थाना प्रभारी के सहयोग से युवक को जंजीरों से मुक्त कराया और जिला चिकित्सालय में उसका मेडिकल परीक्षण कराया. समाजसेवी व ग्रामीण डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि सोनू की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन सही इलाज से वह पूरी तरह ठीक हो सकता है. हमने उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उसे ग्वालियर की मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा सके.

संजय दत्त का फैन है सोनू
दिलचस्प बात यह है कि मानसिक विक्षिप्त होने के बावजूद सोनू बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का बड़ा प्रशंसक है और अक्सर उनकी तरह एक्टिंग करता है. सोनू के पिता, जो वर्तमान में बेहद गरीब हैं और भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि ग्वालियर में इलाज के बाद उनका बेटा फिर से सामान्य होकर घर लौटेगा.

