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अजीबोगरीब: दूसरों के रोग और भूत भगाने वाले बाबा खुद पहुंचे अस्पताल, जहरीले सांप के काटने के बाद हालत गंभीर

कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने और भूत-प्रेत भगाने का दावा करने वाले छतरपुर के अजयपार बाबा को सांप के काटने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें 12 घंटे की निगरानी में रखा है.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Oct 15, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 12:27 PM IST
अजीबोगरीब: दूसरों के रोग और भूत भगाने वाले बाबा खुद पहुंचे अस्पताल, जहरीले सांप के काटने के बाद हालत गंभीर

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Zee Pramod Sharma

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प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज में एसोसिएट एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. अपनी बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद शर्मा ने देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी खोजी रिपोर्टें की हैं, जिन्होंने व्यापक जनचर्चा के साथ-साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उनकी चर्चित रिपोर्टों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कथित अर्धधर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं.

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज के लोकप्रिय चुनावी शो 'चुनावी दूरबीन' के होस्ट भी हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से वे चुनावी राज्यों की राजनीतिक नब्ज़, ज़मीनी समीकरण, मतदाताओं का मूड और सत्ता की वास्तविक तस्वीर दर्शकों तक सरल और तथ्यात्मक अंदाज में पहुंचाते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में व्यापक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए हैं. उनकी कई खोजी रिपोर्टों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और संबंधित सरकारों व एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.

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