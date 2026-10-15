/अजीबोगरीब: दूसरों के रोग और भूत भगाने वाले बाबा खुद पहुंचे अस्पताल, जहरीले सांप के काटने के बाद हालत गंभीर

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बड़े-बड़े दावे करने वाले और खुद को चमत्कारी बताने वाले बाबा खुद अस्पताल पहुंच गए हैं. छतरपुर जिले में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने और झाड़-फूंक के जरिए भूत-प्रेत भगाने का दावा करने वाले कैंडी धाम के प्रमुख अजयपार बाबा को एक जहरीले सांप ने डस लिया है. सांप के काटने के बाद बाबा की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
अजयपार बाबा के सेवादार ने बताया कि जब बाबा मंदिर में दर्शन करने गए थे और ध्यान में लगे हुए थे, तभी उनके पैरों के पास सांप आ गया और पैरों में लिपट गया. डॉक्टरों ने बताया है कि फिलहाल सांप के काटने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. अभी अजयपार बाबा की हालत ठीक है और वो अच्छे से बात कर रहे हैं. वो सभी को पहचान रहे हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें 12 घंटे की निगरानी में रखा गया है.
अस्पताल में लगी लोगों की भीड़
अजयपार बाबा अपनी दावों और तौर-तरीकों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वह न सिर्फ लोगों के रोग ठीक करने और भविष्य बताने का दावा करते हैं, बल्कि उनके धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं. हालांकि, जैसे ही यह खबर फैली कि दूसरों के संकट टालने और भूत भगाने वाले बाबा को खुद सांप ने काट लिया है, तो उन्हें देखने और उनका हाल जानने के लिए अस्पताल में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ने लगी. फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
कौन हैं बाबा अजयपार?
कैंडी धाम के प्रमुख अजयपार बाबा का असली नाम करण कुशवाहा है और छतरपुर के अजयपार धाम से जुड़े हैं. अजयपार बाबा छतरपुर में अपने धाम में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की तरह दिव्य दरबार लगाते हैं और दरबार में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं. अजयपार बाबा दावा करते हैं कि झाड़-फूंक के जरिए वो भूत-प्रेत को भगा देते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं.