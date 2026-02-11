Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106275
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD, उपहार में मिलेगी गृहस्थी की हर सामग्री

Chhatarpur News-छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह होने वाला है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बेटियों को उपहार के रूप में कई सामग्री देंगे. इसके साथ इस बार 30 हजार की एफडी की जा रही है जो वर और वधू के संयुक्त नाम से होगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD, उपहार में मिलेगी गृहस्थी की हर सामग्री

Bageshwar Dham Mass Marriage Conference-मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित होने वाला सत्पन कन्या विवाह महोत्सव इस बार भव्यता और सेवा की नई मिसाल पेश करने जा रहा है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में होने वाले इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 302 कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होगा. इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की बेटियों का चयन किया गया है. 

धीरेंद्र शास्त्री देंगे उपहार
सामूहिक सम्मेलन में शादी करने वाली बेटियों को उपहार में पूरी गृहस्थी मिलेगी. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं उपहारों की सूची पढ़कर सुनाई, जो हर बेटी को विदाई के समय दी जाएगी. उपहारों में आध्यात्मिक पक्ष का ध्यान रखते हुए श्री बालमुकुंद और बालाजी सरकार का विग्रह, रामचरितमानस और गाय-बछड़ा दिया जाएगा. इसके अलावा, गृहस्थी बसाने के लिए डबल बेड, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, एलइडी टीवी, सिलाई मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गैस चूल्हा, सिलेंडर और बर्तन सेट जैसी तमाम वस्तुएं शामिल हैं. बेटियों को सोने-चांदी के आभूषणों के साथ-साथ इस बार वर-वधू के संयुक्त नाम पर 30 हजार रुपए की एफडी भी दी जा रही है. 

भव्य बारात और स्वागत की तैयारी
विवाह महोत्सव की शुरुआत 15 फरवरी से वर और वधू पक्ष के भव्य स्वागत के साथ होगी. सभी मेहमानों के लिए स्वल्पाहार और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है. महोत्स के दौरान दूल्हों की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें वे घोड़ी पर सवार होकर आयोजन स्थल तक पहुंचेंगे. इसके बाद 50-50 जोड़ों के समूह में वरमाला की रस्म होगी. विवाह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हर एक मंडप का एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, जहां विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाणिग्रहण संस्कार कराएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल आए थे हजार से ज्यादा आवेदन
इस विवाह महोत्सव के लिए कुल 1648 आवेदन आए थे, जिनमें से बेहद पारदर्शी तरीके से 302 जरूरतमंद बेटियों को चुना गया. इनमें 60 अनाथ, 8 दिव्यांग और 138 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं हैं. सामाजिक समरसता की मिसाल देते हुए इस आयोजन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग सहित सभी समुदायों की बेटियों को शामिल किया गया है. प्रशासन और धाम समिति ने सुनिश्चित किया है कि कार्ड और वाहन पास के जरिए किसी भी परिवार को आने-जाने में असुविधा न हो.

यह भी पढ़ें-कुबेरेश्वरधाम में 14 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव, श्रद्धालुओं के लिए हुए विशेष इंतजाम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsBageshwar Dham

Trending news

mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD
ashok nagar news
MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा- गलतफहमी मत पालना...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा
Bilaspur News
सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से की दरिंदगी, पीड़िता ने दिया मासूम को जन्म
mp news
1 महीने से लापता बीजेपी विधायक का चला पता, मऊगंज से 605 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे
Latest Shahdol News
MP बोर्ड परीक्षा के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते धराए 2 शिक्षक, दोनों सस्पेंड
mp news
भोपाल नगर निगम के नहीं थम रहे अनोखे कारनामे, जहां से निकली पीने के पानी की पाइपलाइन
cm ladli behna yojana
लाड़ली बहना योजना में नई महिलाओं के नाम कब जुड़ेंगे? एमपी HC ने सुनाया बड़ा फैसला
irani dera
दिल्ली से मुंबई तक खौफ, दुबई तक जुड़े तार; भोपाल का ईरानी डेरा, जहां छिपा है दहशत
Bundelkhand Sarvdaliya Morcha
बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली में इन 10 मांगों को लेकर धरना