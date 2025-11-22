BJP पार्षद की संदिग्ध मौत, मारपीट का आरोप लगाने के 4 दिन बाद हुआ निधन, अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने रोका जनाजा

BJP Councilor Shakir Ali Dies-मध्यप्रदेश के छतरपुर में बीजेपी पार्षद शाकिर अली का इलाज के दौरान हुई मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि चार दिन पहले ही शाकिर अली ने अपने ही बेटे बिलाल अली पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अब मौत के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए बिलाल को गिरफ्तार कर लिया.

बेटे पर लगा था मारपीट का आरोप

18 नवंबर को वार्ड 13 संकट मोचन निवासी पार्षद शाकिर अली ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि विवाद के दौरान उनके बेटे बिलाल ने उनके और उनकी मां के साथ मारपीट की. इस मारपीट में शाकिर अली ने दोनों हाथों और बाएं पैर में चोटें आई थीं. उनकी हालत बिगड़ते पर पहले जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें वापस छतरपुर लाया गया. शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

जनाजे की नमाज से पहले पुलिस की कार्रवाई

शनिवार सुबह करीब 11 बजे परिवारजन जनाजे की तैयारी में लगे हुए थे और शव को कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था. तभी पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे बिलाल अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस ने बताया कि शाकिर अली के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि मौत मारपीट के कारण भी हो सकती है. जिस डंडे से मारपीट की बात सामने आई है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी और बेटी ने आरोपों को बताया गलत

इस मामले में थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण साफ होगा. हालांकि, पार्षद की पत्नी सान और बेटी सफीना बानो ने बेटे बिलाल पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. पत्नी सान ने कहा कि घर में सामान्य विवाद होते रहते हैं, मेरे पति हार्ट के मरीज थे, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. वहीं बेटी सफीना ने भी बताया कि उनके पिता को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था.

यह भी पढ़ें-प्रधान आरक्षक ने सर्विस सेंटर कर्मचारी को सरेआम 'लात' मारी; 250 रुपए के लिए पीटा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!