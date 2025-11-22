Advertisement
BJP पार्षद की संदिग्ध मौत, मारपीट का आरोप लगाने के 4 दिन बाद हुआ निधन, अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने रोका जनाजा

Chhatarpur News-छतरपुर में बीजेपी पार्षद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चार दिन पहले शाकिर अली ने अपने बेटे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने शनिवार को शाकिर अली के अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और बेटे बिलाल अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं शाकिर अली की पत्नी ने मौत को स्वभाविक बताया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:02 PM IST
BJP Councilor Shakir Ali Dies-मध्यप्रदेश के छतरपुर में बीजेपी पार्षद शाकिर अली का इलाज के दौरान हुई मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि चार दिन पहले ही शाकिर अली ने अपने ही बेटे बिलाल अली पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अब मौत के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए बिलाल को गिरफ्तार कर लिया.

बेटे पर लगा था मारपीट का आरोप
18 नवंबर को वार्ड 13 संकट मोचन निवासी पार्षद शाकिर अली ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि विवाद के दौरान उनके बेटे बिलाल ने उनके और उनकी मां के साथ मारपीट की. इस मारपीट में शाकिर अली ने दोनों हाथों और बाएं पैर में चोटें आई थीं. उनकी हालत बिगड़ते पर पहले जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें वापस छतरपुर लाया गया. शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. 

जनाजे की नमाज से पहले पुलिस की कार्रवाई
शनिवार सुबह करीब 11 बजे परिवारजन जनाजे की तैयारी में लगे हुए थे और शव को कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था. तभी पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे बिलाल अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस ने बताया कि शाकिर अली के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि मौत मारपीट के कारण भी हो सकती है. जिस डंडे से मारपीट की बात सामने आई है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है. 

पत्नी और बेटी ने आरोपों को बताया गलत
इस मामले में थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण साफ होगा. हालांकि, पार्षद की पत्नी सान और बेटी सफीना बानो ने बेटे बिलाल पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. पत्नी सान ने कहा कि घर में सामान्य विवाद होते रहते हैं, मेरे पति हार्ट के मरीज थे, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. वहीं बेटी सफीना ने भी बताया कि उनके पिता को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था. 

