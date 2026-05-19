सुहागरात के अगले ही दिन बिगड़ी दुल्हन की तबीयत, अस्पताल पहुंची नई नवेली बन्नी, फिर पति के सामने हो गया कांड!

Luteri Dulhan News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में शादी के नाम पर ठगी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बिजावर के रहने वाले एक युवक को शादी का झांसा देकर दलालों ने 1.50 लाख रुपए ठग लिए. हद तो तब हो गई जब शादी के महज चार दिन बाद नई नवेली दुल्हन सुहागरात मनाकर घर के सारे सोने-चांदी के जेवर और कैश लेकर जिला अस्पताल से रफूचक्कर हो गई. पीड़ित दूल्हा अपने परिवार के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंचा है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दलाल ने दिखाई लड़कियां

पूरा मामला बिजावर के रहने वाले 35 वर्षीय सोनू पाठक से जुड़ा है. सोनू पाठक की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसका फायदा दलालों ने उठाया. पीड़िता के अनुसार, उड़ीसा के सम्बलपुर निवासी काशीराम पल्लवी नाम के एक दलाल ने उसे शादी कराने का भरोसा दिलाया था. दलाल ने सोनू को तीन लड़कियां दिखाईं, जिनमें से सोनू को मनीषा नाम की युवती पसंद आ गई, जिसे उड़ासी की रहने वाली बताया गया था. इस शादी को कराने के बदले दलाल ने पीड़ित युवक से डेढ़ लाख रुपए वसूल लिए.

बागेश्वर धाम में मुंह दिखाई, फिर हुई शादी

13 मई को बागेश्वर धाम में दोनों परिवारों के बीच बेहद सामान्य तरीके से मुंह दिखाई की रस्म पूरी की गई और अगले ही दिन शादी की तारीख पक्की हो गई. लंबे समय बाद घर में शहनाई बजने की खुशी में परिवार तैयारियों में जुट गया. अगले दिन यानी 14 मई को छतरपुर के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में दोनों पक्षों की मौजूदगी में सोनू पाठक और मनीषा ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. मंदिर में शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश कराया गया.

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सुहागरात के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, शादी के दो दिन बाद यानी 16 मई को सोनू और मनीषा की सुहागरात हुई. इसके अगले ही दिन सुबह दुल्हन ने अचानक कमजोरी और घबराहट की शिकायत करते हुए तबीयत खराब होने का नाटक शुरू कर दिया. जब हालत में सुधार नहीं हुआ, तो 18 मई को परिजन उसे इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां भर्ती करा दिया.



बाथरूम जाने के बहाने हुई फरार

अस्पताल में इलाज के दौरान शातिर दुल्हन ने परिजनों से बाथरूम जाने की बात कही. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो अस्पताल परिसर और आसपास उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. बाद में जब परिजनों ने घर पर जांच की, तो पता चला कि दुल्हन जाते-जाते घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी भी अपने साथ समेट ले गई.

पुलिस जांच में जुटी

इस ठगी के बाद पीड़ित सोनू पाठक ने सोमवार देर रात अपने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार दुल्हन मनीषा की तलाश शुरू कर दी है. इसके साथ ही शादी करवाने वाले उड़ीसा के कथित दलाल काशीराम पल्लवी की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले कोई बड़ा गैंग एक्टिव हो सकता है.

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