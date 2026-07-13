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MP की बेटी ने लंदन में रचा इतिहास, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हुआ नाम, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं क्रांति

छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ महिला टेस्ट मैच की पहली पारी में 37 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद उनका नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज होगा.

Written ByHarish GuptaEdited By:Pooja
Published: Jul 13, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:08 AM IST
MP की बेटी ने लंदन में रचा इतिहास, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हुआ नाम, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं क्रांति

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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MP की बेटी ने लंदन में रचा इतिहास, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हुआ नाम
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