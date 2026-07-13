/MP की बेटी ने लंदन में रचा इतिहास, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हुआ नाम, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं क्रांति

क्रांति गौड़ ने बढ़ा एमपी का मान

2019 तक यहां सिर्फ पुरुषों के नाम होते थे. MCC (मैरीलोन क्रिकेट क्लब) ने बाद में महिलाओं को भी शामिल किया. अब क्रांति गौड़ पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम इस बोर्ड पर दर्ज होगा. क्रांति के भाई मयंक सिंह ने कहा कि यह पल हमारे परिवार के साथ-साथ पूरे देश के लिए गर्व का पल है. आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन कर रही है. वही क्रांति के कोच राजीव विल्थरे ने कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है लॉर्ड्स में खेलना. एक कोच का भी सपना होता है उसका खिलाड़ी वहां परफॉर्म करे. आज क्रांति ने 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना दिया. मैं चाहता हूं वो आगे भी देश का नाम रोशन करे और एक बड़े बॉलर के रूप में स्थापित हो.