Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3231612
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

घर में 2 दिन से पड़ी थी लाश, बगल में बेसुध होकर खाना बना रहे थे बीमार पत्नी-बेटा

Chhatarpur News-छतरपुर में एक घर में दो दिन बंद एक शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक का शव कमरे में दो दिन पड़ा हुआ था और उसकी मानसिक रूप से बीमार पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी. पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्राथमिक जांच में सुसाइड की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Harish Gupta|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 28, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में 2 दिन से पड़ी थी लाश, बगल में बेसुध होकर खाना बना रहे थे बीमार पत्नी-बेटा

Body Found in Room-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की श्रीराम कॉलोनी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. घर के एक बंद कमरे में पिछले दो दिनों से पड़े शेयर मार्केट ट्रेडर राजेश अग्रवाल (50) का शव मिलने से सनसनी फैल गई. जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए. मृतक का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उनकी नाक से खूब बह रहा था, जबकि उनके ठीक सामने लैपटॉप चालू हालत में था, जिसकी स्क्रीन पर MCX और शेयर बाजार का पोर्टल खुला हुआ था और उस पर लगातार आंकड़े बदल रहे थे. 

पत्नी बना रहा थी खाना
इस खौफनाक मंजर के बीच घर का माहौल और भी हैरान करने वाला था. मृतक की पत्नी और बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर के मुखिया की मौत हो चुकी है. पुलिस जब कमरे की जांच कर रही थी, तब भी बेसुध पत्नी रसोई में रोटियां बनाने में व्यस्त थी और बेटा सोफे पर शांत बैठा हुआ था. इस स्थिति को देख मृतक की 90 वर्षीय बुजुर्ग मां गहरे सदमे में हैं. 

सुसाइड की आशंका
आशंका जताई जा रही है मृतक राजेश अग्रवाल भारी कर्जे में डूबे हुए थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और हिसाब-किताब का पर्चा भी मिला है. इस पर्चे में कई व्यापारियों के नाम लिखे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

झांसी का रहने वाला है परिवार
पुलिस के अनुसार, यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआसागर का रहने वाला था, जो वहां का मकान बेचकर लंबे समय से छतरपुर में रह रहा था. राजेश अग्रवाल मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे अपने कमरे में गए थे, जिसके बाद वह बाहर नहीं निकले. चूंकि वह अक्सर ट्रेडिंग के सिलसिले में कई-कई घंटे कमरे में बंद रहते थे, इसलिए परिवार को शुरुआत में कोई शक नहीं हुआ. 

पुलिस जांच में जुटी
जब दो दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर दरवाजा खटखटाया और फिर धक्का देकर अंदर घुसी. जांच के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे ने पुलिस को एक रजिस्टर सौंपकर रिश्तेदारों के नंबर दिए, इसके बाद परिजनों को सूचित किया गया. मृतक की पत्नी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही हैं. पुलिस ने एफएल टीम की मदद से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है.

 यह भी पढ़ें-जिस बेटी की हत्या के आरोप में जेल में हैं पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, जानिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newschhatarpur newsbody found in room

Trending news

Mohan Yadav
VIP कल्चर को टाटा! काफिला छोड़ मंत्रियों-सांसदों के साथ बस में सवार हुए CM मोहन यादव
mp cm news
गेहूं खरीदी में एमपी ने रचा इतिहास, सीएम बोले-जल संरक्षण में भी नंबर-1 बना प्रदेश
Water Crisis
बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे लोग, कलेक्टर के पहुंचते ही 24 घंटे में दूर हुआ जल संकट
mp news
जिस बेटी की हत्या के आरोप में जेल में हैं पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, जानिए
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने रिटा. जज गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार
Twisha Sharma Case
ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के घर CBI, छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया? क्या है इसका काम
damoh news
गजब भाईजान! खुद की कुर्बानी के लिए दूसरे का चमका दिया बकरा, अलीम टोपा गिरफ्तार
Bashir Badr
विडंबना! जिसकी शायरी पूरी दुनिया को जुबानी याद, आखिरी दिनों में भूल गए अपने ही शेर
katni news hindi
कटनी में झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ा एक्शन,अवैध क्लीनिक सील, 50 तरह की दवाइयां जब्त
bhopal news
'न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए...' मशहूर शायर बशीर बद्र का इंतकाल