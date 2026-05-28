घर में 2 दिन से पड़ी थी लाश, बगल में बेसुध होकर खाना बना रहे थे बीमार पत्नी-बेटा

Body Found in Room-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की श्रीराम कॉलोनी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. घर के एक बंद कमरे में पिछले दो दिनों से पड़े शेयर मार्केट ट्रेडर राजेश अग्रवाल (50) का शव मिलने से सनसनी फैल गई. जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए. मृतक का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उनकी नाक से खूब बह रहा था, जबकि उनके ठीक सामने लैपटॉप चालू हालत में था, जिसकी स्क्रीन पर MCX और शेयर बाजार का पोर्टल खुला हुआ था और उस पर लगातार आंकड़े बदल रहे थे.

पत्नी बना रहा थी खाना

इस खौफनाक मंजर के बीच घर का माहौल और भी हैरान करने वाला था. मृतक की पत्नी और बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर के मुखिया की मौत हो चुकी है. पुलिस जब कमरे की जांच कर रही थी, तब भी बेसुध पत्नी रसोई में रोटियां बनाने में व्यस्त थी और बेटा सोफे पर शांत बैठा हुआ था. इस स्थिति को देख मृतक की 90 वर्षीय बुजुर्ग मां गहरे सदमे में हैं.

सुसाइड की आशंका

आशंका जताई जा रही है मृतक राजेश अग्रवाल भारी कर्जे में डूबे हुए थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और हिसाब-किताब का पर्चा भी मिला है. इस पर्चे में कई व्यापारियों के नाम लिखे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

झांसी का रहने वाला है परिवार

पुलिस के अनुसार, यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआसागर का रहने वाला था, जो वहां का मकान बेचकर लंबे समय से छतरपुर में रह रहा था. राजेश अग्रवाल मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे अपने कमरे में गए थे, जिसके बाद वह बाहर नहीं निकले. चूंकि वह अक्सर ट्रेडिंग के सिलसिले में कई-कई घंटे कमरे में बंद रहते थे, इसलिए परिवार को शुरुआत में कोई शक नहीं हुआ.

पुलिस जांच में जुटी

जब दो दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर दरवाजा खटखटाया और फिर धक्का देकर अंदर घुसी. जांच के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे ने पुलिस को एक रजिस्टर सौंपकर रिश्तेदारों के नंबर दिए, इसके बाद परिजनों को सूचित किया गया. मृतक की पत्नी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही हैं. पुलिस ने एफएल टीम की मदद से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-जिस बेटी की हत्या के आरोप में जेल में हैं पिता-भाई, वह प्रेमी संग जिंदा लौटी, जानिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!