MP फर्जी नौकरी पाने वाले 11 टीचरों पर होगी FIR, जानिए कैसे किया यह पूरा घोटाला

MP News: छतरपुर जिले में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर शिक्षकों की नौकरी पाने वाले 11 टीचरों के खिलाफ एफआईआर होगी. यह पूरा मामला जालसाजी का था, जिसका खुलासा हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:02 PM IST
फर्जी शिक्षकों पर होगी एफआईआर
Chhatarpur News: मध्य प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. मामला छतरपुर जिले का है, जहां साल 2023 में हुई वर्ग-3 की शिक्षक भर्ती में कुछ आवेदकों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी ली थी, जिसके बाद मामला अब छतरपुर जिला शिक्षाधिकारी के पास पहुंचा तो उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आठ प्राथमिक और 3 उच्च शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ है. फर्जी कागजों के आधार पर इन सभी ने टीचर की नौकरी ले ली थी, कुछ शिक्षकों ने तो दूसरे दिव्यांगों के सर्टिफिकेट को एडिट करके अपने नाम बनवा लिए थे और नौकरी पाई थी, खास बात यह है कि अधिकतर शिक्षक भिंड और मुरैना जिले के रहने वाले हैं. 

इस तरह हुआ खुलासा 

बताया जा रहा है कि करीब 16 शिक्षक संदिग्ध मिले थे. डीइओ अरुण शंकर पांडेय के मुताबिक शिक्षक भर्ती में कुछ शिक्षकों ने जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए थे, वह फर्जी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जिन अस्पतालों का नाम इन प्रमाण पत्रों पर था वहां से इनकी जांच करवाई गई तो यह प्रमाण पत्र फर्जी निकले, क्योंकि अस्पतालों में इन शिक्षकों का नाम ही दर्ज नहीं था. जांच और तेज की गई तो पता चला कि शिक्षकों ने दूसरे दिव्यांगों के सर्टीफिकेट को ही एडिट करके ही अपने दस्तावेजों में लगाया है, जिसमें केवल नाम और पता बदला गया था. ऐसे में पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई. 

हालांकि बताया जा रहा है कि कुल 16 शिक्षकों के दस्तावेजों में फर्जी प्रमाण पत्र होने का प्रमाण मिला था, लेकिन 16 में से 5 शिक्षक स्टे लेकर आ गए हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र सही बताया है, ऐसे में उन्हें छोड़कर बाकि सभी 11 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस इन सभी की जांच भी कर रही है. 

बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर शिक्षक भिंड और मुरैना जिले के हैं. वहीं यह सभी शिक्षक अलग-अलग जिलों में पदस्थ पाए गए हैं. यह भर्ती 2023 में हुई थी. जिसके बाद से ही वह लगातार नौकरी कर रहे थे. लेकिन अब पूरे मामले का खुलासा हो गया है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है.

छतरपुर से हरीष गुप्ता की रिपोर्ट

;